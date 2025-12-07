Ключевые моменты:

Умерла женщина, которая получила 65% ожогов во время атаки дронами в Одессу 21 ноября

Женщина 49 лет попала в больницу сразу после атак.

В ту ночь было семь пострадавших, трое из которых госпитализированы.

Две недели в реанимации

В ночь на 21 ноября враг совершил атаку на Одесщину с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тогда среди пострадавших была женщина, получившая около 65% ожогов тела и травмы верхних дыхательных путей.

К сожалению, 7 декабря стало известно, что из-за тяжести травм она скончалась в реанимации. Данную информацию подтвердила ее дочь в соцсетях:

«Я знаю, что твоя душа всегда будет рядом. Я люблю тебя, мама. Извини за все наши ссоры, я никогда не хотел обидеть тебя. Спасибо за все, что вы сделали для меня!»

Добавим, женщина 49 лет попала в больницу сразу после атак, ее состояние было критическим.

Напомним, этой ночью по Одессе из беспилотников были нанесены несколько ударов, в результате чего загорелись жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и административное здание. Повреждена также частная недвижимость, грузовые транспортные средства и были уничтожены несколько легковых автомобилей.

В ту страшную ночь было семь пострадавших, трое из которых были госпитализированы.

