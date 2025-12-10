Ключевые моменты:

  • 11 декабря в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения во всех областях.
  • Графики почасовых отключений для бытовых потребителей в Одессе и области действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.

Согласно последним данным от ДТЭК, графики на 4 декабря будут выглядеть следующим образом:

Правда, эти графики могут корректироваться в течение суток. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Гриша Мельниченко
Гриша Мельниченко
45 минут назад

Ещё хуже стало. Ждём два раза по три часа в сутки?

0
