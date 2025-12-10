Ключевые моменты:
- 11 декабря в Украине будут действовать графики ограничений электроснабжения во всех областях.
- Графики почасовых отключений для бытовых потребителей в Одессе и области действуют с 00:00 до 23:59 в пределах от 0,5 до 3 очередей.
Согласно последним данным от ДТЭК, графики на 4 декабря будут выглядеть следующим образом:
Правда, эти графики могут корректироваться в течение суток. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
