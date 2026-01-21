Ключевые моменты:

Болградщина потеряла защитника Украины

17 января 2026 года ушел из жизни солдат Вооруженных сил Украины Муляр Юрий Васильевич. Причиной смерти стала остановка сердца. Юрию было 39 лет, он родился 6 августа 1986 года и проживал в городе Болград.

О трагической утрате сообщили в Болградской районной государственной администрации.

С 2023 года Юрий Васильевич проходил военную службу в составе десантно-штурмового подразделения. Он честно и ответственно выполнял свой долг, защищая Украину и её народ.

Юрий вырос в семье военного — его отец также посвятил жизнь службе. Для близких и побратимов он навсегда останется примером мужества, преданности и чести.

В глубокой скорби остались мать, жена и сестра погибшего защитника.

Болградская районная государственная администрация выразила искренние соболезнования родным и близким Юрия Муляра, разделив с ними боль утраты.

