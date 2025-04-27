«Одесская Жизнь» уже сообщала, что информация о продаже фабрики появилась в системе электронных торгов OpenMarket «СЕТАМ».

Кофейную фабрику «Укркава», которая находится в городе Черноморск, выставили на аукцион со стартовой ценой более 78 миллионов гривен. Торги назначены на 12 мая.

В лот входят восьмиэтажное производственное здание, вспомогательные постройки, артезианская скважина, резервуар для воды, ограждение и другое имущество общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Компания известна тем, что производила кофе под собственной торговой маркой Lacomba, а также выпускала растворимый, молотый и зерновой кофе на заказ для других компаний.

Редакция «Одесской Жизни» изучила открытые источники в интернете и выяснила, что произошло с этим предприятием.

Финансовые проблемы у «Укркавы» возникли ещё до полномасштабного вторжения России. Впервые фабрику пытались продать ещё в 2020 году, тогда стартовая цена была почти вдвое меньше, чем сейчас.

Ключевой причиной банкротства стало то, что должник не вернул «Укркаве» значительную сумму денег. Это стало возможным из-за решения Верховного Суда Украины, который фактически заблокировал взыскание задолженности через нотариальный приказ, чем нарушил требования законодательства.

Впоследствии это было подтверждено решением Европейского суда по правам человека, однако даже после этого компания так и не смогла вернуть свои средства.

Крупнейшим кредитором предприятия является Ощадбанк.

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