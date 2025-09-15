Ключевые моменты:

В понедельник, 15 сентября, в работе спутниковой связи Starlink от компании SpaceX фиксируются перебои по всему миру.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сегодня сообщил о приостановке работы Starlink вдоль всего фронта, а затем — о постепенном ее восстановлении.

«Снова вышел из строя Starlink вдоль всего фронта. 07:28 кч», — написал Бровди в Telegram.

А впоследствии добавил: «По состоянию на 08:02 постепенно восстанавливается».

«Повторился глобальный сбой на SpaceX», — отметил Бровди.

Сервис Downdetector, который мониторит состояние популярных онлайн-услуг и предоставляет информацию о сбоях в режиме реального времени на основе отчетов пользователей, подтвердил сбой спутникового интернета Starlink.

По данным сервиса, сбои начались около семи часов утра 15 сентябр, фиксируется десятки тысяч жалоб в работе глобальной системы.

Справка ОЖ

Starlink – это глобальная спутниковая интернет-система, созданная компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Ее главная цель – обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира, особенно в тех регионах, где отсутствует традиционное покрытие или развитая инфраструктура.

По состоянию на 2025 год, Starlink широко используется во многих странах, в частности в Украине, где эта технология стала жизненно важной для поддержания связи в условиях войны и поврежденной сети.

Недавно Украина стала одной из первых в мире стран, в условиях войны запустившей технологию Starlink Direct to Cell. Она позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи напрямую, не требуя дополнительных антенн или оборудования. Для работы достаточно 4G и SIM-карты.

