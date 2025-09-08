Ключевые моменты:

После обстрела моста в Кременчугском районе, «Укрзалізниця» изменила маршруты ряда поездов, включая одесские.

Поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса следуют через Полтаву, Ромодан, Гребенку, станцию им. Тараса Шевченко и Знаменку.

До Кременчуга пассажиров подвозят автобусами.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса теперь будут курсировать измененным маршрутом: через Полтаву, Ромодан, Гребенку, станцию им. Тараса Шевченко и Знаменку.

Пассажиров до станции Кременчуг и обратно будут подвозить автобусами.

Поезд №260 Чоп — Кременчуг временно курсирует до станции Крюков-на-Днепре, где также организован автобусный трансфер.

В компании предупредили о возможных задержках поездов в регионе в ближайшие дни из-за ремонта и объезда поврежденного участка.

Напомним, ночь на воскресенье, 7 сентября 2025 года, стала очередной ночью ужасов для украинцев. Российские террористы массированно били по Киеву, Одессе, Днепру, Запорожью и другим городам, применив более 800 дронов и 9 ракет. В Кременчуге враг попытался разорвать два берега Днепра, атаковав мост.

