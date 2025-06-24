Ключевые моменты:

«Укрзализныця» назначила новый поезд №148/147 Житомир — Одесса;

Поезд будет курсировать через Черкассы, Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов;

В составе поезда предусмотрены плацкартные, купейные и вагоны СВ (люкс).

Как будет курсировать поезд

Согласно сообщению «Укрзализныци», поезд №148/147 Житомир — Одесса будет курсировать по следующему расписанию:

Из Одессы в Житомир — с 10 июля через день. Отправление в 19:33, прибытие в 12:27 следующего дня.

Из Житомира в Одессу — с 11 июля через день. Отправление в 13:58, прибытие в Одессу в 06:16 следующего дня.

Поезд будет курсировать через Черкассы, Вознесенск, Помошную, Гребенку и Фастов. Пассажиры из Коростеня также могут воспользоваться новым маршрутом, пересев в Житомире с регионального поезда №887/888 — 889/890 Коростень — Винница.

В составе поезда предусмотрены плацкартные, купейные и вагоны СВ (люкс).

Билеты можно приобрести за 20 суток до даты поездки в приложении, на сайте или в кассах «Укрзализныци».

Также на лето «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда между Киевом, Львовом, Одессой и Трускавцом. Они будут курсировать с конца июня до конца июля. В составе — купейные вагоны с местами для сидения.

А на пиковые даты 4 и 6 июля «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд №708/707 Винница — Одесса.





