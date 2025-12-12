Ключевые моменты:
- Новый график пригородных поездов с 14 декабря 2025 года.
- Основные направления: Раздельная – Одесса и Одесса – Раздельная, Вапнярка – Одесса и Одесса – Вапнярка, Подольск – Одесса.
- Часть рейсов переходит на новое время с 15 декабря.
- Список отмененных рейсов.
Основные направления:
- № 6201 Раздельная-I – Одесса-Главная ▸ 14 декабря – по действующему графику 2024/2025 ▸ с 15 декабря → 05:59 – 07:50
- № 6202 Одесса-Главная – Раздельная-I → 16:10 – 17:50
- №6205 Раздельная-I – Одесса-Главная →18:08 – 19:48
- № 6206 Одесса-Главная – Мигаево → 20:22 – 22:22
- № 6207 Раздельная-I – Одесса-Главная → 09:09 – 10:49
- № 6208 Одесса-Главная – Раздельная-I → 06:05 – 07:45
Известнянка – Одесса:
- № 6251 Известнярка – Одесса-Главная → 23:28 – 05:47
- № 6252 Одесса-Главная – Вапнярка → 08:30 – 15:03
- № 6255 Вапнярка – Одесса-Главная ▸ 14 декабря – по графику 2024/2025 ▸ с 15 декабря → 07:33 – 14:02
- № 6256 Одесса-Главная – Вапнярка → 13:50 – 20:17
- № 6258 Одесса-Главная – Вапнярка → 17:31 – 00:07
- № 6259 Известнярка – Одесса-Главная → 12:12-12:13 – 18:34
Также читайте: Новые автобусные маршруты соединят Одесскую область с прифронтовыми регионами.
Подольск – Одесса:
- № 6253 Подольск – Одесса-Главная ▸ 14 декабря – по графику 2024/2025
- с 15 декабря → 03:04 – 07:12
Отменены с декабря 2025 года:
- № 7021 Слободка – Одесса-Главная (отменено с 08.12.2025)
- № 7022 Одесса-Главная – Подольск (отменено с 07.12.2025)
- № 7024 Подольск – Слободка (отменено с 08.12.2025)
В случае их восстановления будет действовать следующий график:
- № 7021 Слободка – Одесса-Главная → отправление 05:56, прибытие 10:09
- № 7022 Одесса-Главная – Подольск → отправление 18:47, прибытие 22:17
- № 7024 Подольск – Слободка → отправление 04:56, прибытие 05:36
Дополнительные рейсы:
- № 7602 Одесса-Главная – Одесса-Застава I 14 декабря – по графику 2024/2025, с 15 декабря → 07:30 – 07:49
- № 7632 Одесса-Застава I – Подольск: 14 декабря – по графику 2024/2025, с 15 декабря → 23:49 – 02:44
- № 7697 Мигаево – Раздельная-I → 22:39 – 22:59
Пригородные рейсы Одесса-Залог I:
- № 7701 (под 6256) → 13:20 – 13:32
- № 7704 (от 7021) → 10:27 – 10:40
- № 7705 (под 6258) → 16:55 – 17:10
- № 7706 (от 6207) → 11:07 – 11:22
- № 7707 (под 7022) → 17:56 – 18:08
- № 7709 (под 6202) → 15:40 – 15:52
- № 7710 (от 6259) → 19:00 – 19:15
- № 7718 (от 6257) → 15:42 – 15:57
Также читайте: Бесплатные поездки для прифронтовых громад: одесситы тоже смогут воспользоваться новой программой УЗ.
Спросить AI: