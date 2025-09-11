Прогноз погоды в Одессе на 12 сентября
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°С, днем 21-23°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 сентября
Переменная облачность. На юге дождь, днем значительный, гроза.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 20-25°С.
