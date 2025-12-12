Ключевые моменты

  • В ТЮЗе, театре Василька и Одесской опере на этой неделе — новые спектакли и балетные показы.
  • В филармонии пройдут концерты, среди которых — первый концерт FIЇNKA в Одессе.
  • Театр музыкальной комедии и Елена Коляденко приглашают на шоу Freedom Jazz в формате джаз-кабаре.
  • В Пассаже пройдет Vinter Magic Festival с ярмаркой, музыкой и бесплатным входом.

Куда пойти в Одессе 12–18 декабря: театры, концерты, шоу и фестивали

Премьера спектакля «Калиновая сопилка»

Спектакль Калиновая сопилка — одесский ТЮЗ

Где: Одесский театр юного зрителя
Когда: 12 декабря, 17:00

В ТЮЗе состоится премьера спектакля «Калиновая сопилка» по мотивам произведения Оксаны Забужко «Сказка о калиновой сопилке». Это первая в Одессе театральная постановка по тексту современной украинской писательницы. Спектакль объединяет пластику, движение и драматическое действие, исследуя сложные семейные отношения и внутренние конфликты героев.

Сюита-перформанс «Вдохновение»

Концерт Вдохновение в Украинском театре

Где: Театр Василька, ул. Пастера, 13
Когда: 12 декабря, 18:00

Новая работа театра Василька — музыкально-хореографический перформанс о поиске творческого импульса. Камерный ансамбль и танец рассказывают историю Композитора, который проходит путь от сомнений к рождению музыки.

Исполнители:

  • Вадим Бессараб — рояль
  • Ирина Глушакова — балет
  • Оксана Шагова — виолончель
  • Виталий Безюлев — кларнет, саксофон

Концерт «Магия оперетты»

Магия оперетты

Где: Одесская филармония
Когда: 12 декабря, 18:00

Концертная программа из самых известных фрагментов оперетт Оффенбаха, Легара, Кальмана и других композиторов. В программе — вокальные номера, оркестровые увертюры и танцевальные ритмы, создающие атмосферу классического театрального вечера.

Исполнители:

  • Наталия Ткачук
  • Иван Ковалев

Арт-фестиваль Vinter Magic Festival

Зимний фестиваль в Пассаже

Где: Пассаж
Когда: 13–14 декабря, 10:00–22:00

Двухдневный зимний фестиваль с ярмаркой брендов, фудкортом, концертами, арт-номерами и семейными развлечениями. В программе — выступления музыкальных коллективов, театр, шоу и благотворительные активности.

Вход свободный.

Премьера балета «Дивертисмент»

Дивертисмент в Одесской опере

Где: Одесская национальная опера
Когда: 13 декабря, 16:00

Балетный вечер из одноактных постановок, сочетающих классические фрагменты мирового репертуара и современные хореографические работы. Программа демонстрирует разные стили и подходы к балетному искусству.

Концерт FIЇNKA

FIINKA в Одессе — концерт

Где: Одесская филармония
Когда: 15 декабря, 17:30

FIЇNKA впервые выступит в Одессе с программой, в которой традиционные украинские мотивы сочетаются с электронным звучанием. Концерт дополнят визуальные эффекты и современное сценическое шоу.

Freedom Jazz

Шоу Коляденко в Театре музыкальной комедии

Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 15 декабря, 18:00

Шоу в формате джаз-кабаре от Freedom Jazz Girls Band. В программе — фрагменты из мюзиклов, танцевальные хиты, театрализованные номера и фирменный юмор коллектива.

Режиссер: Елена Коляденко

