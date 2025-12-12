Ключевые моменты
- В ТЮЗе, театре Василька и Одесской опере на этой неделе — новые спектакли и балетные показы.
- В филармонии пройдут концерты, среди которых — первый концерт FIЇNKA в Одессе.
- Театр музыкальной комедии и Елена Коляденко приглашают на шоу Freedom Jazz в формате джаз-кабаре.
- В Пассаже пройдет Vinter Magic Festival с ярмаркой, музыкой и бесплатным входом.
Куда пойти в Одессе 12–18 декабря: театры, концерты, шоу и фестивали
Премьера спектакля «Калиновая сопилка»
Где: Одесский театр юного зрителя
Когда: 12 декабря, 17:00
В ТЮЗе состоится премьера спектакля «Калиновая сопилка» по мотивам произведения Оксаны Забужко «Сказка о калиновой сопилке». Это первая в Одессе театральная постановка по тексту современной украинской писательницы. Спектакль объединяет пластику, движение и драматическое действие, исследуя сложные семейные отношения и внутренние конфликты героев.
Сюита-перформанс «Вдохновение»
Где: Театр Василька, ул. Пастера, 13
Когда: 12 декабря, 18:00
Новая работа театра Василька — музыкально-хореографический перформанс о поиске творческого импульса. Камерный ансамбль и танец рассказывают историю Композитора, который проходит путь от сомнений к рождению музыки.
Исполнители:
- Вадим Бессараб — рояль
- Ирина Глушакова — балет
- Оксана Шагова — виолончель
- Виталий Безюлев — кларнет, саксофон
Концерт «Магия оперетты»
Где: Одесская филармония
Когда: 12 декабря, 18:00
Концертная программа из самых известных фрагментов оперетт Оффенбаха, Легара, Кальмана и других композиторов. В программе — вокальные номера, оркестровые увертюры и танцевальные ритмы, создающие атмосферу классического театрального вечера.
Исполнители:
- Наталия Ткачук
- Иван Ковалев
Арт-фестиваль Vinter Magic Festival
Где: Пассаж
Когда: 13–14 декабря, 10:00–22:00
Двухдневный зимний фестиваль с ярмаркой брендов, фудкортом, концертами, арт-номерами и семейными развлечениями. В программе — выступления музыкальных коллективов, театр, шоу и благотворительные активности.
Вход свободный.
Премьера балета «Дивертисмент»
Где: Одесская национальная опера
Когда: 13 декабря, 16:00
Балетный вечер из одноактных постановок, сочетающих классические фрагменты мирового репертуара и современные хореографические работы. Программа демонстрирует разные стили и подходы к балетному искусству.
Концерт FIЇNKA
Где: Одесская филармония
Когда: 15 декабря, 17:30
FIЇNKA впервые выступит в Одессе с программой, в которой традиционные украинские мотивы сочетаются с электронным звучанием. Концерт дополнят визуальные эффекты и современное сценическое шоу.
Freedom Jazz
Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 15 декабря, 18:00
Шоу в формате джаз-кабаре от Freedom Jazz Girls Band. В программе — фрагменты из мюзиклов, танцевальные хиты, театрализованные номера и фирменный юмор коллектива.
Режиссер: Елена Коляденко
