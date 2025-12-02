Ключевые моменты
- В приложении УЗ можно получить 3000 км и использовать их на 4 поездки.
- Бесплатные билеты доступны на 24 маршрутах, включая рейсы Одесса–Запорожье и Днепр–Одесса.
- Программа действует для прифронтовых громад в рамках «Зимней поддержки».
Бесплатные поездки поездом: как это работает
Правительство приняло постановление, которое запускает программу «3000 км по Украине». Как сообщили в «Укрзалізници», в декабре инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям навестить близких у линии фронта или жителям прифронтовых общин переехать на зимний период в другие регионы.
Уже завтра, 3 декабря, в приложении «Укрзалізници» можно будет оформить до четырех поездок суммарно на 3000 километров.
Первые рейсы по этой программе отправятся 5 декабря. Всего доступно 24 направления, список будет постепенно обновляться. Также можно бесплатно оформить детские купе на отдельных поездах и места во 2-м классе Интерсити+.
Одесса также фигурирует в перечне маршрутов:
- №51/52 Одесса – Запорожье
- №53/54 Днепр – Одесса
Бесплатные места доступны в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на определенных маршрутах. Премиальные вагоны (СВ и 1 класс) пока не входят в программу.
Как оформить бесплатный билет
Чтобы получить 3000 км для поездок:
- Обновите или установите приложение «Укрзалізниця». Аккаунт должен быть подтвержден через Дія.Підпис.
- В приложении нажмите значок «3000» и выберите «Принять участие».
- Выбирайте поезд с пометкой «3000» — стоимость билета будет покрыта со специального километрового счета.
Программа не требует дополнительных расходов государственного бюджета — УЗ получит компенсаторы благодаря динамичному ценообразованию в премиум-сегменте.
Что важно знать одесситам
Билет можно оформить только на себя или своего ребенка.
Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км, если добавлены в аккаунт в «Дії».
Программа покрывает только проезд — постель, багаж, чай и другие услуги оплачиваются отдельно.
Километры нельзя обменять на деньги — только на путешествия.
Использовать километры можно не только в декабре — УЗ будет открывать больше мест в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).
Неиспользованные километры можно будет превратить в бонусы в программе «Залізні друзі» в 2026 году.