Ключевые моменты

В приложении УЗ можно получить 3000 км и использовать их на 4 поездки.

Бесплатные билеты доступны на 24 маршрутах, включая рейсы Одесса–Запорожье и Днепр–Одесса.

Программа действует для прифронтовых громад в рамках «Зимней поддержки».

Бесплатные поездки поездом: как это работает

Правительство приняло постановление, которое запускает программу «3000 км по Украине». Как сообщили в «Укрзалізници», в декабре инициатива будет работать в тестовом режиме в поездах во все прифронтовые регионы. Это даст возможность семьям навестить близких у линии фронта или жителям прифронтовых общин переехать на зимний период в другие регионы.

Уже завтра, 3 декабря, в приложении «Укрзалізници» можно будет оформить до четырех поездок суммарно на 3000 километров.

Первые рейсы по этой программе отправятся 5 декабря. Всего доступно 24 направления, список будет постепенно обновляться. Также можно бесплатно оформить детские купе на отдельных поездах и места во 2-м классе Интерсити+.

Одесса также фигурирует в перечне маршрутов:

№51/52 Одесса – Запорожье

№53/54 Днепр – Одесса

Бесплатные места доступны в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити на определенных маршрутах. Премиальные вагоны (СВ и 1 класс) пока не входят в программу.

Как оформить бесплатный билет

Чтобы получить 3000 км для поездок:

Обновите или установите приложение «Укрзалізниця». Аккаунт должен быть подтвержден через Дія.Підпис.

В приложении нажмите значок «3000» и выберите «Принять участие».

Выбирайте поезд с пометкой «3000» — стоимость билета будет покрыта со специального километрового счета.

Программа не требует дополнительных расходов государственного бюджета — УЗ получит компенсаторы благодаря динамичному ценообразованию в премиум-сегменте.

Что важно знать одесситам

Билет можно оформить только на себя или своего ребенка.

Дети от 5 лет также получают собственные 3000 км, если добавлены в аккаунт в «Дії».

Программа покрывает только проезд — постель, багаж, чай и другие услуги оплачиваются отдельно.

Километры нельзя обменять на деньги — только на путешествия.

Использовать километры можно не только в декабре — УЗ будет открывать больше мест в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).

Неиспользованные километры можно будет превратить в бонусы в программе «Залізні друзі» в 2026 году.