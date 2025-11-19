Ключевые моменты:

Россия осуществляет многочисленные атаки на одесскую железнодорожную дорогу, чтобы нарушить логистику и остановить экспорт товаров.

С начала 2025 года Россия нанесла более 800 ударов по железнодорожным объектам Украины.

Французская компания Alstom подписала контракт с «Укрзалізницею» на поставку 55 новых электропоездов.

«Укрзалізниця» активно работает над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

УЗ прилагает максимум усилий для восстановления логистики

Россия неоднократно наносила ракетные удары по Одесской области, в результате которых была повреждена железная дорога, портовая инфраструктура. По словам председателя правления «Укрзалізниці» Александра Перцовского, вражеские атаки особенно нацелены на тяговые подстанции, чтобы остановить движение грузов в порты. Он подчеркнул, что «Укрзалізниця» прилагает усилия для восстановления поврежденных подстанций и резервного обеспечения теплотяги.

В целом, самая тяжелая ситуация на востоке страны, ведь Россия пытается разорвать железнодорожное сообщение с Донбассом. А вот на юге враг атакует мосты, чтобы изолировать Шостку и Конотоп.

Заключили контракт на покупку новых электропоездов

Александр Перцовский отметил, что только с начала 2025 года РФ более 800 раз наносила удары по железнодорожным объектам Украины. Начиная с июля, агрессор более интенсивно наносит удары по ключевым узловым станциям, что является частью попыток разорвать транспортные связи с прифронтовыми регионами. Особенно врага интересует логистика с Сумской и Черниговской областями.

Добавим, французская компания Alstom заключила с «Укрзалізницею» контракт на поставку 55 современных грузовых электропоездов общей стоимостью 475 млн евро. Стоит отметить, что новые электропоезда должны заменить около 80 устаревших локомотивов, средний возраст которых составляет 46 лет с износом более 96%. Поставка новых локомотивов ожидается в первом квартале 2027 года.

Напомним, 2 октября 2025 года РФ нанесла массированный ракетный удар по железнодорожному депо «Укрзалізниці» в городе Одесса. В результате этой атаки была повреждена инфраструктура, травмирован машинист поезда.