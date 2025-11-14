Ключевые моменты:

Выплату могут получить все граждане Украины, кроме тех, кто живет за границей или на временно оккупированных территориях.

Пенсионеры и получатели соцвыплат через Укрпочту получат 1000 грн автоматически.

Остальные могут подать заявку в Укрпочте или через почтальона с 18 ноября по 24 декабря.

Как получить помощь через Укрпочту

В этом году государственная программа «Зимняя поддержка» снова предоставляет украинцам единовременную выплату в размере 1000 гривен. Укрпочта обеспечивает получение этой помощи даже в местах, где нет банковских отделений или стабильной связи.

Получателями могут стать все граждане Украины — взрослые и дети, кроме тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

Пенсионеры и люди, получающие государственные социальные выплаты через Укрпочту, автоматически получат 1000 грн в день получения своей пенсии или соцвыплаты. Им не нужно подавать дополнительные заявления.

Остальные граждане, которые не могут зарегистрироваться через приложение «Дія», могут оформить заявку через Укрпочту.

Как подать заявку

С 18 ноября по 24 декабря посетите отделение Укрпочты или подайте заявление через почтальона.

Если почтальон не посещает вас регулярно, можно заказать его визит по телефону 0 800 300 545.

Подготовьте необходимые документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер налогоплательщика (или отметку в паспорте об отсутствии РНОКПП);

документ, подтверждающий статус получателя пенсии по инвалидности или социальной помощи;

опекунам — документ, подтверждающий назначение опекунства и удостоверение личности опекуна.

После получения SMS о начислении средств посетите отделение Укрпочты или дождитесь почтальона.

На что можно потратить 1000 гривен

Полученные средства можно использовать в Укрпочте для:

пожертвования на помощь ЗСУ;

оплаты коммунальных услуг;

заказа лекарств;

подписки на печатные издания;

оплаты почтовых услуг;

покупки товаров украинского производства.

Потратить выплату можно до 30 июня 2026 года включительно.

Также в рамках пакета «Зимней поддержки запускается программа «УЗ-3000», которая позволит каждому украинцу выбрать маршрут длиной до 3000 километров и совершить бесплатную поездку в пределах Украины.

Кроме того, украинцам старше 40 лет этой зимой предложат бесплатную комплексную проверку здоровья.