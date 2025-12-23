Ключевые моменты:

В Одессе работают мобильные бригады социальной помощи.

Помогают с продуктами, лекарствами, водой и другими необходимыми вещами.

Для обращений открыты горячие линии в каждом районе города.

Помощь жителям Одессы без света

В микрорайонах Одессы, где длительное время отсутствует электроснабжение, при районных центрах социального обслуживания созданы мобильные бригады помощи. Они работают для поддержки одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью, а также семей с детьми, которые живут на высоких этажах и не имеют возможности спускаться без лифта.

Сотрудники социальных служб помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, воды и других предметов первой необходимости.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители могут обращаться на телефоны горячих линий по районам:

Киевский район: (048) 765 07 87

Хаджибейский район: 094 924 47 49

Приморский район: (048) 740 75 24, (048) 740 75 25

Пересыпский район: (048) 763 03 18

