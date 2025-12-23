Ключевые моменты:
- В Одессе работают мобильные бригады социальной помощи.
- Помогают с продуктами, лекарствами, водой и другими необходимыми вещами.
- Для обращений открыты горячие линии в каждом районе города.
Помощь жителям Одессы без света
В микрорайонах Одессы, где длительное время отсутствует электроснабжение, при районных центрах социального обслуживания созданы мобильные бригады помощи. Они работают для поддержки одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью, а также семей с детьми, которые живут на высоких этажах и не имеют возможности спускаться без лифта.
Сотрудники социальных служб помогают с покупкой и доставкой продуктов, лекарств, воды и других предметов первой необходимости.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, жители могут обращаться на телефоны горячих линий по районам:
- Киевский район: (048) 765 07 87
- Хаджибейский район: 094 924 47 49
- Приморский район: (048) 740 75 24, (048) 740 75 25
- Пересыпский район: (048) 763 03 18
Читайте также: Обновлено движение социальных автобусов в Одессе: полный перечень маршрутов
Спросить AI: