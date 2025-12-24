Об этом стало известно из сообщения главы Фонтанского сельского совета Андрея Серебрия в Facebook.

В нем глава громады подчеркивает, что поддержка семей с детьми является одним из ключевых приоритетов:

– На 2026 год предусмотрено увеличение выплат жителям громады по следующим направлениям: при рождении ребенка — 15 000 гривен (было 2 000)! Эта выплата будет распространяться на всех детей зарегистрированных жителей Фонтанки, которые родятся уже с 1 января 2026 года!

Таким образом, единовременная помощь при рождении ребенка вырастет более чем в семь раз и будет распространяться на всех детей зарегистрированных жителей Фонтанки, родившихся с 1 января 2026 года.

В целом в последнее время местные власти Фонтанской громады уделяют особое внимание детям и образовательной сфере. Речь идет не только о финансовой поддержке семей, но и о развитии образовательной инфраструктуры, а также поддержке талантливых детей, в частности через стипендиальные программы.

Инициативы громады получают положительную оценку и на областном уровне. Депутат Одесского областного совета от партии «Слуга народа» Дмитрий Ковбасюк считает, что Фонтанка развивается в правильном направлении:

– Принятые управленческие решения уже демонстрируют существенные результаты, способствуют консолидации общества в это непростое время и формируют устойчивую социальную основу, что сегодня особенно важно.

В 2025–2026 годах работа будет продолжена. В громаде запланирован ряд ремонтов и инфраструктурных проектов в школах и детских садах:

ремонт двух учебных классов в Новодофиновской гимназии;

ремонт фойе и всех санитарных помещений в лицее «Александровский»;

ремонт коридоров первого этажа и спортивного зала в Фонтанском лицее;

ремонт всех помещений в детском саду «Капитошка»;

установка детских площадок в детских садах «Тополька» и «Гнездышко»;

строительство спортивной площадки на территории Новодофиновской гимназии.

Все эти решения формируют системный подход, при котором Фонтанская громада последовательно выстраивает среду, ориентированную на поддержку детей, семей и развитие образования.

Читайте также: В Фонтанской громаде начали масштабный ремонт Крыжановского лицея