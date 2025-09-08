Ключевые моменты:

Историческая регата в Венеции имеет более чем 700-летнюю традицию и является важным культурным событием.

Во время соревнования среди гондольеров и зрителей прозвучало «Слава Украине!».

Участие украинских ветеранов поддержал мэр Венеции Луиджи Бруньяро и городская община.

Символическое значение участия украинцев

Ребята, прошедшие войну и получившие ранения, продемонстрировали, что Украина имеет силу побеждать не только на поле боя, но и в жизни. Их присутствие среди красочных лодок, исторических костюмов и тысяч зрителей стало мощным посланием о несокрушимости украинского духа.

На водах Гранд-канала майорли украинские флаги, а среди многовековых традиций итальянского праздника прозвучали слова «Слава Украине!». Это создало невероятный момент единения культур и поддержки, когда историческая Венеция приняла Украину как часть своей великой традиции.

Участие в регате состоялось в рамках Дней Одессы в Венеции, что подчеркивает особые дружеские связи между городами. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро и городская община оказали теплый прием и поддержку украинским ветеранам, что стало свидетельством международной солидарности с Украиной в сложные времена.

