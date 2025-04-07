Мероприятие начали минутой молчания в память о жертвах трагедии в Кривом Роге. После этого стартовало пешее шествие «Путь ветерана» — к нему присоединились военнослужащие и ветераны. Также в рамках программы состоялись гонки на креслах колесных, в которых принимали участие как военные, так и люди с инвалидностью.

Основные дистанции забега охватывали короткие и длинные маршруты. Участники могли выбрать от 100 метров до полного марафона в 42 километра. Среди бегунов были как профессиональные спортсмены, так и любители.

Во время события организаторы также проводили сбор благотворительных взносов. Собранные средства планируют направить на развитие адаптивного спорта и поддержку ветеранских инициатив в Одессе.Ранее мы сообщали о том, как волейболистки из Балты завоевали Кубок Украины