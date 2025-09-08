Запускать дрон и накладывать турникет – необходимые теперь знания

– На севере области в опорных заведениях создано 11 центров изучения предмета «Защита Украины». Учебные помещения подготовлены за счет общин, а государство позаботилось о техническом оснащении мультимедийных кабинетов. Накануне учебного года учителя, среди которых есть офицеры запаса и ветераны войны, прошли специальные учебно-методические собрания с тренингами по минной безопасности, медицинской помощи и огневой подготовке, – рассказала заведующая отделом образования, здравоохранения, культуры и спорта Подольской РГА Наталья Добрянская. – Также в районе действует сеть из 60 «Классов безопасности», где дети осваивают правила пожарной, минной безопасности, знания по гражданской защите, учатся оказывать домедицинскую помощь и изучают правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.

В Любашевской общине начальная общевоенная подготовка проводится на базе лицея №2.

Мальчики и девочки из Любашевки, Троицкого, Бокового и Янишевки учатся защищать себя и страну на совместных уроках. Один день в месяц они полностью посвящают этому предмету. В формате тренингов изучают, как обращаться с минами и растяжками, кибербезопасность, защиту от информационных манипуляций врага, средства связи, дроны, «мавики», симуляторы полетов.

Прицельную стрельбу из малокалиберной винтовки старшеклассники осваивают в тире на мишенях, а из автомата и пистолетов – в интерактивном лазерном тире.

Ученики изучают «медицину на поле боя» – как переместить раненого, качественно и быстро наложить турникет, чтобы остановить кровотечение, применить необходимые медпрепараты, сделать сердечно-легочную реанимацию и т. д.

Основы «Защиты Украины» старшеклассники поселка Зеленогорское, Ясеновской и Гвоздавской школ изучают на уроках в оборудованном кабинете с опытным педагогом Сергеем Яровым.

Прошел войну и начал преподавать «Защиту Украины»

Программа «Защита Украины» на 2025 год в 10-11 классах состоит из шести модулей по темам домедицинской помощи с элементами тактической медицины, вооружения и военных технологий, связи на поле боя, стрелковой подготовки, коммуникации и взаимодействия в бою, ориентирования на местности, фортификации и т. д.

«Защита Украины» в Любашовке преподает младший лейтенант запаса учитель Сергей Бондаренко. Пройдя войну, ветеран-педагог утверждает, что полученные базовые знания по основам безопасности и военному делу помогают воинам независимо от пола выжить на поле боя или пригодятся в экстремальных условиях.

На войну 43-летний житель Любашево ушел добровольцем. Год воевал на самоходной артиллерийской установке (САУ) рядовым. После офицерских курсов на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лейтенант Бондаренко был назначен начальником штаба разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Восемь месяцев защитник воевал на Купянском направлении.

– Мы не готовим военных. На базовом уровне мы учим учеников, как спасти себя и своих близких. Теоретические уроки чередуются с практическими занятиями. Обязательно проводим строевую подготовку. Из плюсов – много учебных тем, приближенных к реалиям. В дальнейшем буду учить старшеклассников управлять дронами – знакомство с современными технологиями не будет лишним, – рассказал Сергей Бондаренко. – Большие классы делим на две группы. С одной занимаюсь я, с другой – мой коллега Владимир Рубля. Два кабинета оснащены учебными гранатами и противопехотными минами, макетами оружия, бронежилетами, аптечками, тренажерами и средствами для оказания домедицинской помощи и т. д. Есть специальный комплект учебного оборудования и программного обеспечения «Интерактивный тир».

Педагог отметил, что старшеклассники охотно учатся. У них возрос интерес к военной тематике. Большой интерес, конечно, – к изучению оружия и стрельбе.

По мнению Сергея Бондаренко, преподавание курса «Защита Украины» школьникам нужно начинать с 9-го класса.

Кусок шахеда и трофеи в музее

Отдельный уголок кабинета «Защита Украины» отведён под музей артефактов войны.

Большинство экспонатов прислал с фронта комбат 2-го батальона 36-й бригады морской пехоты любашевчанин Владимир Сичкар. Часто поступают посылки Сергею Бондаренко с военными атрибутами, в частности, трофеями от его побратимов из Железной бригады. Иногда что-то интересное присылает муж сестры Владимира Сергей Антоненко. Бывший школьный историк сейчас защищает родную землю под Торецком и уже имеет Крест от главнокомандующего.

В экспозиции есть и часть шахеда, который взорвался недалеко от Любашевки, в поле возле Демидовки.

Школьники могут подержать экспонаты в руках и даже примерить на себя определенные детали военной амуниции.

Как готовят молодежь в мире?

В европейских странах обычно оборонное образование не ограничивается курсом в школе. Наряду с базовыми занятиями по домедицинской помощи, пожарной безопасности существуют молодежные организации, непосредственно связанные либо с министерством обороны страны, либо с вооруженными силами.

В Швеции обучение проводится на курсах выходного дня и в летних и зимних лагерях во время каникул. В программе – стрельба, военные виды спорта, преодоление полосы препятствий, спортивное ориентирование, метание гранат, первая помощь и правила выживания. Учащимся организуют походы в горы, спортивно-защитные соревнования, к которым присоединяются также члены молодежных организаций из Норвегии и Финляндии.

В Финляндии есть целая оборонная спортивная школа, а также курсы добровольной оборонной подготовки для граждан в возрасте от 16 лет.

Во Франции действует трехуровневая подготовка: школьная, участие в образовательной программе по сотрудничеству школы и воинских частей и обучение в военных классах.

Германия, помимо школьного курса пожарной и домедицинской подготовки, проводит для школьников в возрасте от 15 лет короткие тренировочные лагеря. Их имеют все подразделения Бундесвера: ВВС, ВМС, сухопутные войска, танковые, медицинская служба и даже новосформированные ИТ-батальоны.

В Латвии школьная программа схожа с предложенной в Украине. В дополнение в стране действует Молодежная гвардия, подчиненная Министерству обороны. Обучение в ней длится восемь школьных лет, а участниками могут стать дети от 10 лет.

В Израиле с детьми занимаются специальные молодежные батальоны ГАДНА – израильской правительственной организации. Они готовят подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Батальоны организуют недельные лагеря армейского быта, где школьников знакомят с нормами, стрелковым оружием, полевыми условиями.

В Украине популярен лагерь «Гайдамацкая Сечь», расположенный в Карпатах.

В августе здесь некоторое время работал наставником майдановец, ветеран, снайпер, дроновод и успешный предприниматель Александр Доброжанский из Одесской области, который знакомил юных патриотов с азами снайпинга, учил поднимать в воздух Mavic III и знакомил с аэроразведкой.

