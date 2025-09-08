Ключевые моменты:

Травмпункт обеспечивает полный цикл офтальмологической помощи — от диагностики до операций.

Около 5-10% травм сопровождаются повреждением глаз и требуют неотложной помощи.

Отделение оснащено современным оборудованием, включая портативные отоофтальмоскопы от IsraAID.

Что предоставляет новый травмпункт

Генеральный директор больницы №10 Денис Себов сообщил, что это комплексный офтальмологический сервис с возможностью диагностики, стационарного лечения и оперативных вмешательств в оборудованной операционной. Ранее при травмах глаз специалистов приходилось вызывать в другие больницы или перевозить пациентов в специализированный центр, что затягивало процесс лечения и могло ухудшить прогноз.

Новый травмпункт принимает пациентов с бытовыми и производственными травмами глаза, ранениями, ожогами и химическими поражениями, попаданием инородных тел, а также внезапным ухудшением зрения после травм. Это позволит оказывать быструю и качественную помощь в критических ситуациях, когда каждая минута имеет значение для сохранения зрения.

