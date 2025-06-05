Да уж, врагу сейчас несладко, а вот нам – смешно! И это подтверждают заполонившие Сеть шутки и мемы, посвященные событиям последних дней. К тому же, сегодня еще и Трамп повод дал… Но давайте обо всем по порядку.

Итак, сегодня мы узнаем:

каким был самый главный аргумент на переговорах в Стамбуле (и что с лицами у россиян);

об открытии сезона в Крыму (а какого именно – то уже другой вопрос);

о том, как путин слезы лил, а Трамп его успокаивал (и кстати: а что там случилось с постом американского президента?);

каким был первый дрон у украинских казаков.

Поехали (если хотите, то даже на фуре)!..

И еще вы можете узнать: когда президенты болтают, а народ – смеется.

Слава Украине! Ждем следующую не менее блестящую спецоперацию и не забываем донатить на нашу армию, которая (мы все ведь в это верим, правда?) нас никогда не подведет!