Как Трамп успокаивал Путина, фотожаба
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Да уж, врагу сейчас несладко, а вот нам – смешно! И это подтверждают заполонившие Сеть шутки и мемы, посвященные событиям последних дней. К тому же, сегодня еще и Трамп повод дал… Но давайте обо всем по порядку.

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Итак, сегодня мы узнаем:

  • каким был самый главный аргумент на переговорах в Стамбуле (и что с лицами у россиян);
  • об открытии сезона в Крыму (а какого именно – то уже другой вопрос);
  • о том, как путин слезы лил, а Трамп его успокаивал (и кстати: а что там случилось с постом американского президента?);
  • каким был первый дрон у украинских казаков.

Поехали (если хотите, то даже на фуре)!..

Переговоры в Стамбуле, фотожаба

Россияне, что с лицами?

Аэропорты и Крымскмй мост

Об открытии сезона в Крыму, мем

Крым в 2010 и в 2025-м

Телефонный разговор

Как Трамп Пу утешал, фотожаба

 

Пост Трампа в соцсетях

Паутина

Первый дрон у казаков

И еще вы можете узнать: когда президенты болтают, а народ – смеется.

Слава Украине! Ждем следующую не менее блестящую спецоперацию и не забываем донатить на нашу армию, которая (мы все ведь в это верим, правда?) нас никогда не подведет!

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