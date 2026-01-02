Ключевые моменты:

Хозяйство «Бонелет» в Одесской области собирает артишок дважды в год — в июле и осенью.

После первого среза растение оставляют на повторную вегетацию, однако результат отличается.

Из-за жары и нехватки влаги артишок выращивают исключительно на капельном поливе.

Об этом рассказала основательница предприятия Алина Сиденко.

По ее словам, продолжительный период сбора — это естественная особенность культуры.

«Такой длительный сезон сбора — особенность культуры: после первого среза ее можно пустить на вторую вегетацию, и она дает дополнительные побеги», — пояснила она.

В то же время, отмечает фермерка, не все растения реагируют одинаково: «Однако не все растения ведут себя одинаково: одно может дать пять соцветий, другое — лишь одно. Поэтому мы продолжаем экспериментировать, чтобы понять, стоит ли оставлять артишок на повторную вегетацию».

По словам Алины Сиденко, важным фактором для выращивания артишока на юге Украины является вода. Без орошения сегодня невозможно выращивать ни одну культуру, поэтому плантации артишока находятся на капельном поливе.

Также серьезное влияние оказывает жара. «Чрезмерная жара вредит артишоку: соцветие быстро раскрывается, превращаясь в цветок, и съедобная часть теряется», — рассказала фермерка.

В прошлом году, несмотря на экстремальные температуры, хозяйству удалось собрать урожай заранее. В этом же году из-за холодной и дождливой весны сроки высадки сместились, что усложнило процесс сбора.

Вас также заинтересует: Второй год эксперимента: в Одесской области испытали уже 22 сорта хлопчатника.

Источник: ukragroconsult.com