Вступить в Евросоюз до 2030 года: фантазия оптимистов или реальность?

Вступить в Евросоюз до 2030 года: фантазия оптимистов или реальность?

Попытки Украины вступить в Евросоюз продолжаются и, по мнению европейских дипломатов, война с Россией не помешает Брюсселю и Киеву продолжить переговоры, которые были начаты в декабре 2023 года. Ко второй годовщине обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС, которая была согласована 23 июня 2022 года, «Одесская жизнь» спросила у политолога Артема Рудометкина, зачем нашей стране членство в ЕС, какие требования и правила ждут нас в случае вступления и когда это может произойти.

— Какие условия вступления выдвигают для Украины?

политолог Артем Рудометкин

политолог Артем Рудометкин

— Условия стандартные: борьба с коррупцией, быть «европейской страной», чтобы это не означало, придерживаться принципов демократии, свободы права и прочее. Все это не имеет четких критериев, поэтому может трактоваться по-разному. Кроме этого, вместе с выделенными Украине средствами было выдвинуто и дополнительное условие — расширить положение о контроле и аудите. Это означает, во-первых, модернизировать систему контроля и аудита. Во-вторых, создать независимый совет аудиторов, главная задача которых — отчитываться перед Еврокомиссией о выявленных или возможных нарушениях использования средств. А самое главное — возможность проводить проверки в любой момент реализации плана. Последнее вряд ли может быть показателем успешной борьбы с коррупцией

— Владимир Зеленский сообщил, что до конца текущего года Украина будет готова начать переговоры по вступлению в Евросоюз. Что это означает?

— Фактически начало переговоров — это лишь формальность. На них будет обсуждаться ряд важных для ЕС позиций. Прежде всего, как ЕС будет возвращать вложенные средства (это все же не благотворительная организация), каким будет вклад Украины в развитие европейской экономики и прочее. По результатам этих переговоров мы можем получить требования относительно структур собственности компаний с участием в них представителей ЕС, налоговых ставок, запрета на экспорт продукции или наоборот — обязательного импорта и тому подобное. 

— Какие преимущества дает Украине членство в ЕС?

— Наибольшие преимущества почувствуют бизнес и рядовые граждане. Прежде всего, это доступ рынков ЕС. С одной стороны, мы сможем получить продукцию из Европы по немного более низкой цене. С другой, малый и средний бизнес будет иметь возможность наладить экспорт своей продукции в европейские страны. Условное объединение авиационного пространства осуществит мечту слетать в Европу по цене кофе. Улучшение уровня жизни и качества продукции. 

Однако вместе с преимуществами придут и недостатки. Европа очень бюрократизирована, и для получения обычной банковской карты может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Изменится оказание медицинской помощи.

— ЕС сейчас на этапе расширения и формирования. Как это может повлиять на наш путь для вступления?

— Война в Украине немного ускорила процесс переговоров и присоединения к ЕС. Но это не означает, что путь для нас облегчится или будут уменьшены требования для вступления. Поэтому единственное, что может повлиять на это, — мы сами.

— Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что 2030 год — это реалистичный срок для вступления Украины в ЕС, если поддерживать темп реформ. Согласны ли Вы с таким прогнозом?

— Мощным фактором сдерживания является война в стране и коррупция на всех уровнях. Некоторым странам для вступления понадобилось два года, некоторым восемь. Представим, что уже завтра коррупции в Украине не будет, и каждый гражданин начинает жить по закону. Уверен, что нам тогда хватит и двух лет. Но если каждый на местах будет набивать собственные карманы, прикрываясь войной, или будет искать любые причины, чтобы не предоставить какое-то разрешение, то даже через десять лет перед нами будет стоять требование преодолеть коррупцию перед вступлением в ЕС.

Ольга Лопатюк
Ольга Лопатюк ПРОФИЛЬ
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