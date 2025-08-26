Ключевые моменты

Во вторник, 26 августа, ожидаются средние магнитные бури,

Некоторые люди могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность и головные боли.

Согласно данным Meteoagent, в Украине уже началась волна магнитных бурь, которая набрала силу 24 августа и сохранится на уровне 4 баллов (Kp=4, G1 — слабая буря) в течение 25–26 августа.

Уровень G1 редко вызывает серьезные последствия, но может вызвать дискомфорт у метеозависимых.

Влияние магнитных бурь на организм

Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать общую слабость, усталость, раздражительность, апатию, головокружение и другие неприятные симптомы. Также магнитные бури способны обострять хронические заболевания.

Важно понимать, что эти состояния не являются редкостью: изменения магнитного поля влияют на работу сердца, сосудов и нервной системы, поэтому игнорировать прогнозы небезопасно.

Для вашего благополучия в эти дни специалисты рекомендуют: