Ключевые моменты:

На аукцион выставлено арестованное судно Anka, связанное с теневым российским флотом.

Судно ранее перевозило похищенное украинское зерно из оккупированных территорий.

Стартовая стоимость лота — 16,36 млн грн.

Продажа арестованного судна Anka

Национальное агентство по управлению активами (АРМА) объявило о продаже арестованного судна Anka, задержанного в Одесской области. Информация опубликована на платформе Prozorro.Sale. Начальная стоимость лота составляет 16 млн 358,5 тыс. грн.

Судно ходило под флагом Танзании и принадлежало компании FAB PETROL DOO из Черногории. В апреле 2025 года Днепровский районный суд Киева передал его АРМА после задержания Службой безопасности Украины.

По данным следствия, Anka входила в так называемый «теневой флот» России — сеть судов, которые Кремль использовал для вывоза и продажи похищенной украинской сельскохозяйственной продукции. В материалах дела говорится, что в конце 2024 года балкер вывез из оккупированного Севастополя около 5000 тонн украденной пшеницы.

До переименования судно называлось Victoria. Весной оно вышло из молдавского порта и направлялось в турецкий порт Гёмлык, однако было задержано на Дунае и позже арестовано. Теперь судно продают на открытом аукционе, а вырученные средства после решения суда направят государству.