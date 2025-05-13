Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Из портов “Большой Одессы” вышли почти 4600 судов. Экспортные товары направлялись в 53 страны мира — это страны Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Несмотря на постоянные обстрелы портовой инфраструктуры, морской коридор продолжает функционировать и остается ключевым элементом глобальной продовольственной безопасности, обеспечивая стабильные поставки зерновых в регионы с ограниченным доступом к другим маршрутам.

“В прошлом году только в Одесской области воздушная тревога объявлялась более 800 раз. Совокупное время, когда работники портов были вынуждены прерывать операции и находиться в укрытиях, составляет более 32 суток. Несмотря на эти условия логистический процесс не останавливался и обеспечивал стабильный экспорт”, — подчеркивает Алексей Кулеба.

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