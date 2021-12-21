Угон яхты девушкой и нападение дамы на журналистов: новости Одессы за 20 декабря

В понедельник, 20 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала о таких событиях в Одессе, Одесской области и Украине:

Мы рассказали, какой будет погода в Одессе на этой неделе

Одесситка сломала забор у Дворца спорта и напала на журналистов

Коронавирус в Одесской области взял передышку — за сутки менее 100 новых случаев

Жители ЖК «Острова» перекрывали улицу Семена Палия. Мы объясняли, что толкнуло их на такой шаг

В Одессе выпустили собственный юбилейный 30-й трамвай “Одиссей”

Мы рассказывали, как надежно установить дома живую новогоднюю елку

А также как тратят “Вовину тысячу” украинцы: с этим связано много курьезных случаев

Наш корреспондент проверил, какие общественные елки Одессы уже радуют горожан, а какие только устанавливают

На Таирова заканчивают строить новый каток и обещают сделать его доступным

В Одессе девушка угнала яхту и чуть не разбила ее об волнолом

Мы открыли секреты, какие уловки используют рестораны и кафе, чтобы люди больше тратили

В Одессе неожиданно поменяли маршрут 7 троллейбуса

А под Одессой Святого Николая «сослали» в катакомбы