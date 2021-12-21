Угон яхты девушкой и нападение дамы на журналистов: новости Одессы за 20 декабря

В понедельник, 20 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала о таких событиях в Одессе, Одесской области и Украине:
Мы рассказали, какой будет погода в Одессе на этой неделе
Одесситка сломала забор у Дворца спорта и напала на журналистов
Коронавирус в Одесской области взял передышку — за сутки менее 100 новых случаев
Жители ЖК «Острова» перекрывали улицу Семена Палия. Мы объясняли, что толкнуло их на такой шаг
В Одессе выпустили собственный юбилейный 30-й трамвай “Одиссей”
Мы рассказывали, как надежно установить дома живую новогоднюю елку
А также как тратят “Вовину тысячу” украинцы: с этим связано много курьезных случаев
Наш корреспондент проверил, какие общественные елки Одессы уже радуют горожан, а какие только устанавливают
На Таирова заканчивают строить новый каток и обещают сделать его доступным
В Одессе девушка угнала яхту и чуть не разбила ее об волнолом
Мы открыли секреты, какие уловки используют рестораны и кафе, чтобы люди больше тратили
В Одессе неожиданно поменяли маршрут 7 троллейбуса
А под Одессой Святого Николая «сослали» в катакомбы
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