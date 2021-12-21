Новости Одессы и Одесской области

Угон яхты девушкой и нападение дамы на журналистов: новости Одессы за 20 декабря

Угон яхты девушкой и нападение дамы на журналистов: новости Одессы за 20 декабря

В понедельник, 20 декабря 2021 года, “Одесская жизнь” сообщала о таких событиях в Одессе, Одесской области и Украине:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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