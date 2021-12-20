На Таирова заканчивают строить новый каток: обещают сделать доступным

Новую площадку сделают универсальной: зимой там будет каток, летом – роллердром. Так как объект коммунальный, вход туда будет бесплатным. Цены за аренду оборудования кусаться не будут, а для школьников и социально незащищенных горожан предусмотрены скидки.

Летом — роллердром, зимой — каток

Работы проводятся на месте ране существовавшего и заброшенного впоследствии скейт-парка. Проводит их коммунальное предприятие «Стадион «Спартак».

Помимо универсальной спортивной площадки для катания на коньках и роликах, на территории откроют кафе, установят детскую площадку, создадут зоны для велотриала и любителей кататься на скейтах, а также площадку для воркаута.

Каток на Таирова откроется к Новому году

Но пока главное открыть каток к новому году и коммунальщики обещают уложиться в срок. Уже готов павильон для переодевания и хранения коньков.

На самом катке уже сделали ограждение, уложили теплоизоляцию и трубы, необходимые для подачи охлаждающего агента.

Так что, хотя каток и открытый, лед на нем таить не будет.

Рядом с катком соорудили также горку, так что любителям лыж тоже будет где покататься.

Сейчас стартовал набор сотрудников, которые будут обслуживать каток.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала о грандозных планах городских властей реконструировать заброшенный скейт-парк на проспекте Небесной Сотни.

Также читайте о том, как на поселке Котовского возродили старый скейт-парк и при этом украли чать денег.

Еще новости Одессы по теме:

Источник и фото 8News