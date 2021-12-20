На Таирова заканчивают строить новый каток: обещают сделать доступным

Новую площадку сделают универсальной: зимой там будет каток, летом – роллердром. Так как объект коммунальный, вход туда будет бесплатным. Цены за аренду оборудования кусаться не будут, а для школьников и социально незащищенных горожан предусмотрены скидки.
Летом — роллердром, зимой — каток
Работы проводятся на месте ране существовавшего и заброшенного впоследствии скейт-парка. Проводит их коммунальное предприятие «Стадион «Спартак».
Помимо универсальной спортивной площадки для катания на коньках и роликах, на территории откроют кафе, установят детскую площадку, создадут зоны для велотриала и любителей кататься на скейтах, а также площадку для воркаута.
Каток на Таирова откроется к Новому году
Но пока главное открыть каток к новому году и коммунальщики обещают уложиться в срок. Уже готов павильон для переодевания и хранения коньков.
На самом катке уже сделали ограждение, уложили теплоизоляцию и трубы, необходимые для подачи охлаждающего агента.
Так что, хотя каток и открытый, лед на нем таить не будет.
Рядом с катком соорудили также горку, так что любителям лыж тоже будет где покататься.
Сейчас стартовал набор сотрудников, которые будут обслуживать каток.
Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала о грандозных планах городских властей реконструировать заброшенный скейт-парк на проспекте Небесной Сотни.
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Источник и фото 8News