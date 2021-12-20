Главная елка, гигантский штоллен и загадка ротонды: новости Одессы за 19 декабря

Одесситка сломала забор у Дворца спорта и напала на журналистов Автоледи не справилась с управлением своего авто на проспекте Шевченко и повредила ограждение Дворца спорта. Когда на месте ДПТ приехала съемочная группа журналистов, дама повела себя неадекватно и стала на них бросаться. Медийщикам пришлось обращаться за помощью к полиции. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 декабря: прогноз синоптиков на понедельник По сообщению синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей в ночь с 19 на 20 декабря и днем 20 декабря 2021 года в городе Одесса ожидается такая погода: ПОДРОБНЕЕ