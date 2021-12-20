Новости Одессы и Одесской области

Главная елка, гигантский штоллен и загадка ротонды: новости Одессы за 19 декабря

Главная елка, гигантский штоллен и загадка ротонды: новости Одессы за 19 декабря

В день Святого Николая, 19 декабря 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких событиях в Одессе и Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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