Главная елка, гигантский штоллен и загадка ротонды: новости Одессы за 19 декабря

В день Святого Николая, 19 декабря 2021 года, “Одесской жизни” стало известно о таких событиях в Одессе и Одесской области.
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