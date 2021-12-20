Одесские “островитяне” перекрыли улицу Семена Палия – что происходит? (фото, видео)

Сегодня утром, 20 декабря, в Одессе жильцы жилкомплекса “Острова” перекрыли перекресток улиц Семена Палия и Марсельской на поселке Котовского. Участники акции требуют от ДТЭК перевести их со строительного тарифа на электричество.

Участники акции протеста поочередно перекрывают направление в город и из города, пропуская только спецтранспорт.

На месте присутствуют сотрудники полиции – они предотвращают конфликтные ситуации с водителями.

Жители одесского ЖК платят за свет по строительному тарифу

По словам жителей 21-этажного ЖК, уже несколько лет (дом был сдан в 2019 году) они живут с постоянными перебоями света и при этом вынуждены платить по 6,5 грн за кВт/ч, тогда как весь город платит 1,68 грн за кВт/ч. А между тем, все коммуникации в их доме зависят от электричества.

Одесситы говорят, что перекрытие проезжей части – это крайняя мера, на которую их вынудили пойти энергетики ДТЭК и бездействие властей.

“Мы вышли на акцию протеста, чтобы нас наконец-то услышали как власть, ДТЭК, так и застройщик, потому что дом сдан три года назад, но три года мы платим за электроэнергию по строительному тарифу, который сейчас составляет 6 гривен, а дом у нас электрический, и я в месяц за одну электроэнергию плачу порядка 4 тысяч гривен”,

– рассказал участник акции Анатолий.

В ЖК “Острова” перепады напряжения

Но и это не все проблемы одесских “островитян”: как говорят участники акции, когда объект сдали в эксплуатацию, выяснилось, что после строительства перебит основной кабель. И хотя застройщик компенсировал ремонт, теперь необходимо подключить подстанцию нового дома к ДТЭК, но людям не идут навстречу.

А между тем, в домах жителей ЖК сильнейшие перепады напряжения, да и свет как таковой есть не всегда.

“Света в квартире как такового нет, потому что предохранитель его выключает. Мы как сидели в холоде и голоде, так и продолжаем сидеть”,

– говорит еще одна участница акции.

При этом у жильцов уже образовался немалый долг за электроэнергию.

Одесситы заверяют, что если им не подключат подстанцию и не переведут на тарифы для населения, они будут перекрывать центральные дороги.

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Фото и видео: Думская