Как тратят “Вовину тысячу” украинцы: статистика и курьезы

Итак, обещанная программа “е-Підтримка” стартовала: привитым от коронавируса украинцам начали выплачивать так называемую “Вовину тысячу”. И народ тут же принялся ее тратить, несмотря на то, что назначение этих средств, скажем так, сугубо целевое. Как же распоряжается народ “ковидной” компенсацией?

“Монобанк”: почти половина расходов – на книги

Стоит отметить, что одним из самых продвинутых в этом плане оказался “Монобанк”, который начал выплачивать своим клиентам тысячу гривен наперед, не дожидаясь зачислений от государства.

Как рассказал сооснователь “Монобанка” Олег Гороховский, деньги выплачиваются в течение 3-5 секунд после заявки клиента в приложении “Дiя”.

И по состоянию на вечер пятницы, 17 декабря (отметим, что официально услуга стартовала 19 декабря), клиенты “Монобанка” открыли 1,53 млн карт в рамках программы “е-Підтримка”, а получить “Вовину тысячу” на общую сумму 610 млн гривен успели 610 тыс. пользователей. Причем 30 млн гривен из этих средств уже потратили, попутно “положив” своей активностью несколько сайтов.

Как же распоряжаются украинцы тысячей гривен за прививку? По данным Олега Гороховского, самые популярные категории трат таковы:

Книжные магазины – 44,57%;

Кинотеатры – 23,83%;

Ж/д билеты по Украине – 14,06%;

Театры – 8,98%;

Спортзалы – 3,56%;

Концерты – 3,81%;

Музеи – 0,64%;

Авиабилеты по Украине – 0,55%.

По словам Олега Гороховского, банк заказал пластиковую карту в рамках программы и планирует до конца года дать возможность клиентам ее заказывать дополнительно к виртуальной карте.

“Если вы клиент Моно, то на получение выплаты, вместе с открытием специальной карты вам необходимо потратить суммарно 20 секунд. В Привате этот процесс занимает около 10 дней”,

– добавил сооснователь “Монобанка”.

И да: на вечер воскресенья, 19 декабря, сумма выплат составляла уже 1,2 млрд гривен.

Минцифры: лидеры трат – книги и кинотеатры

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на 19 декабря, услугой “е-Підтримка” успешно воспользовались уже более 3 млн украинцев.

“Большая часть из них уже получили деньги (Монобанк, Альфа-банк и А-банк начали платить раньше), клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат в течение 10 дней”,

– заверил министр.

По статистике, приведенной Михаилом Федоровым, по количеству потраченных денег лидируют:

Книги;

Кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг, отмечает глава Минцифры);

Железнодорожный транспорт.

При этом министр напомнил, что предварительно проект рассчитан на один год, так что “все точно успеют”.

И вот казалось бы, как здорово, что благодаря поддержке государства теперь украинцы начали расти духовно, развиваться культурно и больше путешествовать! Но так ли здесь все просто?

Соцсети: “Вовина тысяча” – “на пивас”

В то же время в соцсетях начали распространяться “лайфхаки” о том, как потратить 1000 гривен за вакцинацию, так сказать, с пользой: например, купить на эти деньги пива.

Один такой “предприимчивый” товарищ даже опубликовал соответствующий видеоролик. Как рассказал автор видео, можно просто зайти в кинотеатр со своей картой “е-Підтримка” и за 60 гривен купить себе “две баночки отличного украинского пива”.

“И для этого вам не обязательно смотреть “Человека-паука”: вы просто можете зайти на бар, купить себе это пиво и выйти”,

– делится пользователь.

А в комментариях под видеороликом некоторые также “дают наводку”: тысячу гривен от президента Зеленского вполне можно потратить на баре в сети кинотеатров “Мультиплекс”.

Для желающих опробовать “лайфхак”: если такое и возможно (например, бар и кинотеатр являются одним предприятием), билет в кино, по всей вероятности, приобрести все таки придется.

“Продам 1000 гривен за вакцинацию”

Но и этим предприимчивость украинцев не ограничивается. Так, накануне на площадке OLX появились объявления, авторы которых предлагают “обналичить” 1000 гривен за вакцинацию (напомним, что в рамках программы “е-Підтримка” обналичить данные средства нельзя).

“Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять “1000 Зеленского” на реальные 200 грн. Мы поможем их получить. Работаем по всей Украине”,

– гласит текст объявления.

А некоторые пошли еще дальше и предлагают за “тысячу Зеленского” целых 600 гривен: “Рассматривается любой товар из перечня категорий, на которые можно потратить эту 1000 со скидкой 40%”:

“Например, вы хотите купить абонемент с спортзал за 1000 гривен. Я вам предлагаю, чтобы я купил его вам, но за 600 гривен”,

– пишет еще один доморощенный “бизнесмен”.

Стоит добавить, что администрация торговой площадки активно блокирует подобные объявления, но…

Вопросы, вопросы…

Да, программа “е-Підтримка” только заработала, а первый блин, как известно, редко бывает не комом. Но в то же время у части (быть может, более сознательной) украинцев назрели некоторые вопросы: как будут взыскивать с этой тысячи ранее обещанный военный сбор? И почему потратить “вакцинальную тысячу” на медикаменты смогут только граждане в возрасте 60+, ведь лекарства зачастую необходимы не только старикам?..

Вопросы на сегодняшний день риторические.

Напомним, 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, прошедший полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства одну тысячу гривен. По его словам, каждый украинец сможет получить эти деньги, если сделает две прививки против COVID-19. Украинцы смогут получить эти деньги через приложение “Дiя” и использовать их на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. Кроме того, граждане могут потратить средства на билеты для путешествий внутри Украины – на внутренние, авиа или железнодорожные перевозки.

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Фото Телеграм-каналов “Украина сейчас” и “Подслушано Одесса” и focus.ua, видео: focus.ua