Новости Одессы и Одесской области

Какой будет погода в Одессе на этой неделе: одеваемся теплее

Какой будет погода в Одессе на этой неделе: одеваемся теплее

Рассказываем, какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе на текущей неделе, с 20 по 26 декабря.

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Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 20 декабря

В понедельник 20 декабря будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.

Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла

днем 0-5°С тепла.

Погода в Одессе 21-22 декабря

21 декабря местами небольшие осадки, 22 декабря без осадков.

Температура: 21 декабря ночью и днем 1-6°С мороза

22 декабря ночью 5-10°С мороза, днем 0-5°С мороза.

Ориентировочный прогноз температуры воздуха на 23-26 декабря

Погода в Одессе 23 декабря

23 декабря температура ночью 5-10°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.

Погода в Одессе 24 декабря

24 декабря ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.

Погода в Одессе 25-26 декабря

25-26 декабря ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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