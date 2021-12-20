Какой будет погода в Одессе на этой неделе: одеваемся теплее

Рассказываем, какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе на текущей неделе, с 20 по 26 декабря.
Прогноз составлен на основе информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 20 декабря
В понедельник 20 декабря будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки.
Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла
днем 0-5°С тепла.
Погода в Одессе 21-22 декабря
21 декабря местами небольшие осадки, 22 декабря без осадков.
Температура: 21 декабря ночью и днем 1-6°С мороза
22 декабря ночью 5-10°С мороза, днем 0-5°С мороза.
Ориентировочный прогноз температуры воздуха на 23-26 декабря
Погода в Одессе 23 декабря
23 декабря температура ночью 5-10°С мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла.
Погода в Одессе 24 декабря
24 декабря ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.
Погода в Одессе 25-26 декабря
25-26 декабря ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 2-7°С тепла.