Какие уловки используют рестораны и кафе, чтобы люди больше тратили

Люди, которые ходят поужинать в хорошие места, как правило, делают это не очень часто. Поэтому рестораны пытаются максимально заработать на каждом госте. Правильно подобранные интерьер и меню, а также небольшие хитрости в обслуживании, помогают владельцам заведений делать кассу.

Давайте разберемся, какие хитрости используют рестораны и кафе, чтобы посетители тратили больше денег.

На что обратить внимание в дизайне меню?

Дизайн меню ресторана оказывает значительное влияние на выбор блюд. Первое, на что обращают внимание гости заведения — это вес меню. Ученые выяснили, что тяжелое меню, в добротном переплете, подсказывает посетителю, что он находится в престижном месте, и может рассчитывать на высокий уровень обслуживания. Вес меню придает некую масштабность заведению, настраивает на соответствующие цены.

Сложные декоративные шрифты, выполненные курсивом, служат этой же цели. Есть исследование, что вино с трудночитаемым шрифтом на этикетке понравилось людям больше, чем то же самое вино, но с более простым шрифтом.

Рестораны часто используют сложные описания в меню. Чем больше слов, тем выше ценность блюда в глазах посетителя, и тем ниже кажется цена. Такие слова как «нежный», «золотистый», «натуральный», «сочный», «пропитанный восхитительным соусом», на первый взгляд могут показаться нелепыми в описании блюда, но они отвлекают внимание от цены.

По мнению специалистов, указание фермера, который выращивал овощи, или необычное название, может придать блюду аутентичность. Посетители воспринимают это как признак качества, даже если это описание было просто выдумано. А за качество принято платить.

В меню стараются использовать больше пустого пространства. Если вокруг названия блюда пусто, это значит что посетителя подталкивают обратить на него внимание. Большинству ресторанов важно, чтобы клиенты заказывали основное блюдо, на котором они зарабатывают больше всего. Поэтому рядом с основной позицией указывают более дорогое блюдо. Это позволяет направить выбор посетителя в нужную сторону.

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Какие хитрости используют официанты?

Метод прямых продаж до сих пор отлично работает. Когда официант спрашивает гостей, не хотят ли они немного зелени или гарнира, то в большинстве случаев люди соглашаются. Но есть более проверенный метод. Если сказать посетителю, что одно блюдо хорошо сочетается с другим, это повышает продажи. Звучит это примерно так: «Не хотите ли попробовать немного нашего фирменного гарнира? Он отлично сочетается с тем блюдом, которое вы только что заказали».

С точки зрения ресторана, десерты приносят небольшую прибыль. Люди от них часто отказываются, если официант предлагает напрямую: кто-то следит за фигурой, а кому-то просто не хочется сладкого под конец ужина. Но официант может поступить иначе: «Вы хотите наш фирменный десерт или просто еще один бокал вина?». Таким образом повышаются продажи вина.

Какие бывают уловки в интерьере ресторана?

Хотите тратить меньше денег в ресторане? Сядьте у окна или в хорошо освещенном месте. Как показывает исследование, люди заказывают больше еды и десертов, когда их никто не видит. И рестораторы знают об этом, поэтому в заведениях очень много всяких укромных уголков. Даже форма стола может подтолкнуть человека оставить побольше денег. В известной сети Starbucks, маленькие круглые столы созданы таким образом, чтобы клиент чувствовал себя уютно, когда сидит в одиночестве.

Классическая музыка вдохновляет посетителей тратить больше денег. Она сигнализирует посетителю, что еда должна быть такой же восхитительной, и непременно будет стоить своих денег. Исследователи пришли к выводу, что классическая музыка продает намного лучше, чем поп-музыка или даже тишина.

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Фото: Freepik, eatthis.com