В Одессе Святого Николая «сослали» в катакомбы

В селе Нерубайском, примыкающем к Одессе открылась уникальная и единственная в стране резиденция Святого Николая под землей. Разместилась она в знаменитых Нерубайских катакомбах.

В подземном «Саду Чудес» теперь живет Святой Николай

Все желающие могут прийти пообщаться со Святым Николаем, прогуляться по «Саду Чудес» и увидеть картинную галерею со сказочными изображениями.

Как передает корреспондент партнеров «Одесской Жизни» из «Суспільне Одеса», Святой Николай встречает детей, знакомится с ними, а затем проводит им экскурсию по своей резиденции.

Помещения хотят внести в книгу рекордов как самое большое подземное артпространство в Европе. С 2018 это первая подземная картинная галерея в Украине.

В подземную резиденцию пришел и 12-летний Иван Тарасов. Юноша рассказал, что не подготовил стихотворение, но Николай все равно подарил ему конфеты:

«Резиденцию хотел увидеть, самого святого Николая и забрать подарок. Ангел помог мне. Сказал, что я все хорошо делал. Он видел, что я делал хорошие дела».

В резиденцию Святого Николая пришла Татьяна Крупицкая с 2-летней дочерью Вероникой, чтобы показать ребенку и катакомбы, и резиденцию Святого Николая.

По словам матери, это первые выходы малышки в свет, она пока еще мало что понимает, зато знакомится с праздниками.

Резиденция Николая в катакомбах претендует на рекорд Украины и Европы.

Теперь в планах Нерубайской ОТГ организовывать подземную резиденцию Николая каждый год. Только в день открытия ее посетили около семи сотен человек.

Была на открытии и представительница национальной книги рекордов Лана Ветрова. В Громаде планируют подать сначала на рекорд Украины. А затем представить подземную резиденцию Святого Николая и на рекорд Европы.

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Подземная резиденция Святого Николая проработает до 10 января. Затем там поменяют декорации и устроят зимний сад выставку светящихся в темноте картин.

Напомним, что 19 декабря и в самой Одессе открылась резиденция Святого Николая на Старосенной площади.

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Источник и фото «Суспільне Одеса»