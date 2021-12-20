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Одесситка сломала забор у Дворца спорта и напала на журналистов

Одесситка сломала забор у Дворца спорта и напала на журналистов

Автоледи не справилась с управлением своего авто на проспекте Шевченко и повредила ограждение Дворца спорта. Когда на месте ДПТ приехала съемочная группа журналистов, дама повела себя неадекватно и стала на них бросаться. Медийщикам пришлось обращаться за помощью к полиции.

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Вечером 19 декабря водитель автомобиля Volkswagen Golf врезалась в ограждение возле одесского Дворца Спорта на проспекте Шевченко. От удара машину развернуло, а она получила значительные кузовные повреждения. Забору тоже прилично досталось.

Вокруг места происшествия образовался небольшой затор, одна из полос оказалась полностью перекрытой.

При этом никто из людей не пострадал.

На место ДТП приехала съемочная группа 7 канала.

Хозяйка авто по непонятным причинам начала агрессивно бросаться на оператора, мешая снимать тому повреждения на заборе.

Затем женщина вырвала из рук корреспондентки телефон, бросила его на землю, потом подняла и попыталась удалить видео с гаджета. Во всем этом безобразии также принимал участие знакомый водителя Фольксвагена, который угрожал корреспонденты и оператору.

Журналистам пришлось вызвать следственно-оперативную группу. Дело в том, что согласно ст. 171 Уголовного Кодекса, за препятствование профессиональной деятельности сотрудников СМИ можно получить от солидного штрафа до трехлетнего заключения.


Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об инциденте, случившеся в Лузановке, где на съемочную группу телеканала «ДумскаяТВ» набросились владельцы пляжной таверны «Лев». Сначала они требовали предоставить некое «разрешение» и прекратить съемку, а затем применили физическую силу в отношении видеооператора.

Напомним, что по данным НСЖУ, Одесская область стабильно лидирует в антирейтинге по нападениям на журналистов. Так, за период с 2017 по начало 2021 года в регионе произошло 40 нападений на представителей различных СМИ.

В этой связи в Одессе даже провели общественные слушания, в которых участвовали сами журналисты, медиа-эксперты и полиция.

«Одесская жизнь» о нападениях на журналистов

Источник и видео: 7 канал/telegram

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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