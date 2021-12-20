«Центральные» елки Одессы: одни уже празднуют, другие только устанавливают (фото)

Главные – не главные, живые и искусственные – все елки на улицах города призваны поднимать настроение и делать его рождественско-новогодним. Как и обычно в последние годы, любимые зимние праздники стартуют у нас вечером 19 ноября, в День Святого Николая. А мы прошлись днем по центру города, чтобы полюбоваться елочным разнообразием.

Вчера заиграла огнями в праздничной обстановке главная елка на Думской площади. Но, оказывается, это вовсе не означает, что все другие елки в центре города уже полностью готовы праздновать. Итак, что и где?

Наша «вторая главная», как мы убедились, тоже в готовности номер один. Она теперь стоит в окружении мега-игрушек прошлых лет. И даже Рождественская звезда, которая когда-то красовалась на Приморском бульваре, тоже уже установлена рядом. Правда, говорят, что это временно: звезда останется на Дерибасовской, но будет перенесена в другое место.

Украшена, наконец, елка и в Летнем театре Горсада. Это тоже теперь традиция: украшать елку, которая растет здесь же.

А вот елка в самом Горсаду уже установлена на своем месте, но пока без украшений.

Целый парад арт-елок появился на Ланжероновской у Английского клуба, причем сразу в нескольких местах. Рядом установлены зверушки.

Появилась украшенная елочка и в Пале-Рояле. Живая, растет здесь же. На фоне зеленой травы и осенних листьев смотрится сказочно: словно все времена года встретились вместе.

В самом начале Приморского бульвара только готовится к установке елка-лыжница в окружении трех снеговиков. Впервые эта необычность появилась в прошлом году. Ветками елке служат разноцветные лыжи.

И да, нехватку елок на улицах в этом году заменяют мини-елочки, которые растут в цветниках. Их тоже украшают игрушками-дождиками – и получаются «подорожные» новогодние красавицы. Пусть маленькие, но глазу приятно…

Читайте также:

Фото автора