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«Центральные» елки Одессы: одни уже празднуют, другие только устанавливают (фото)

«Центральные» елки Одессы: одни уже празднуют, другие только устанавливают (фото)

Главные – не главные, живые и искусственные – все елки на улицах города призваны поднимать настроение и делать его рождественско-новогодним. Как и обычно в последние годы, любимые зимние праздники стартуют у нас вечером 19 ноября, в День Святого Николая. А мы прошлись днем по центру города, чтобы полюбоваться елочным разнообразием.

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Вчера заиграла огнями в праздничной обстановке главная елка на Думской площади. Но, оказывается, это вовсе не означает, что все другие елки в центре города уже полностью готовы праздновать. Итак, что и где?

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Главная елка на Думской площади

Наша «вторая главная», как мы убедились, тоже в готовности номер один. Она теперь стоит в окружении мега-игрушек прошлых лет. И даже Рождественская звезда, которая когда-то красовалась на Приморском бульваре, тоже уже установлена рядом. Правда, говорят, что это временно: звезда останется на Дерибасовской, но будет перенесена в другое место.

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На Дерибасовской

Украшена, наконец, елка и в Летнем театре Горсада. Это тоже теперь традиция: украшать елку, которая растет здесь же.

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Летний театр Горсада

А вот елка в самом Горсаду уже установлена на своем месте, но пока без украшений.

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Горсад

Целый парад арт-елок появился на Ланжероновской у Английского клуба, причем сразу в нескольких местах. Рядом установлены зверушки.

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У Английского клуба

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Появилась украшенная елочка и в Пале-Рояле. Живая, растет здесь же. На фоне зеленой травы и осенних листьев смотрится сказочно: словно все времена года встретились вместе.

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Пале-Рояль

В самом начале Приморского бульвара только готовится к установке елка-лыжница в окружении трех снеговиков. Впервые эта необычность появилась в прошлом году. Ветками елке служат разноцветные лыжи.

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Елка-лыжница готовится к установке

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Так елка-лыжница выглядела в прошлом году

И да, нехватку елок на улицах в этом году заменяют мини-елочки, которые растут в цветниках. Их тоже украшают игрушками-дождиками – и получаются «подорожные» новогодние красавицы. Пусть маленькие, но глазу приятно…

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Подорожные елочки

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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