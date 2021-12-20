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В Одессе резко поменяли 7-й троллейбусный маршрут

В Одессе резко поменяли 7-й троллейбусный маршрут

С 21 декабря 2021 года вносятся изменения в схему движения и размещение конечной остановки троллейбусного маршрута № 7.

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Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

Если до сегодняшнего дня конечная в центре города располагалась на площади Льва Толстого, то теперь она будет на улице Новосельского. Изменится и маршрут движения по центральным улицам.

Новый маршрут 7 троллейбуса

Теперь троллейбус №7 в Одессе будет ходить по такому маршруту:

По направлению к ул. Новосельского – от ул. Ришельевской на ул. Троицкое, ул. Новосельского, ул. Ольгиевская, ул. Пастера, ул. Сеченова, ул. Новосельского (конечная остановка);

По направлению к ул. Архитекторской – от ул. Новосельского на ул. Троицкое, ул. Ришельевскую и дальше по маршруту.

Ранее 7 маршрут троллейбуса сокращали и он ходил от улицы Архитекторской до ЖД вокзала. Причиной этого был капитальный ремонт улицы Преображенской. Но с 1 февраля 2017 года троллейбус ходил по привычному маршруту до площади Льва Тостого.

И вот, его вновь неожиданно сменили, перенаправив на улицу Новосельского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Роман Абрамович
Роман Абрамович
4 минут назад

Бог по ошибке выпустил приложение «2020 Год» с вирусом. Исправление 2021 не помогло. Как бы ему не пришлось переустанавливать систему?

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