В Одессе резко поменяли 7-й троллейбусный маршрут

С 21 декабря 2021 года вносятся изменения в схему движения и размещение конечной остановки троллейбусного маршрута № 7.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.
Если до сегодняшнего дня конечная в центре города располагалась на площади Льва Толстого, то теперь она будет на улице Новосельского. Изменится и маршрут движения по центральным улицам.
Новый маршрут 7 троллейбуса
Теперь троллейбус №7 в Одессе будет ходить по такому маршруту:
По направлению к ул. Новосельского – от ул. Ришельевской на ул. Троицкое, ул. Новосельского, ул. Ольгиевская, ул. Пастера, ул. Сеченова, ул. Новосельского (конечная остановка);
По направлению к ул. Архитекторской – от ул. Новосельского на ул. Троицкое, ул. Ришельевскую и дальше по маршруту.
Ранее 7 маршрут троллейбуса сокращали и он ходил от улицы Архитекторской до ЖД вокзала. Причиной этого был капитальный ремонт улицы Преображенской. Но с 1 февраля 2017 года троллейбус ходил по привычному маршруту до площади Льва Тостого.
И вот, его вновь неожиданно сменили, перенаправив на улицу Новосельского.
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