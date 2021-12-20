Как установить дома живую новогоднюю елку?

Запах свежей елки или сосны у многих ассоциируется с праздниками. Без этого аромата сложно представить Новый год и Рождество. Чтобы иголки не осыпались раньше времени, за елкой нужно ухаживать.

Давайте разберемся, какие меры стоит принять, чтобы елка простояла все праздники.

Когда ставить елку?

Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Одни люди ставят елку по фен-шуй в день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Другие устанавливают елку перед католическим Рождеством — 24 декабря.

В среднем, дерево остается свежим около 2 недель. Чтобы елка или сосна продержалась до 7 января, можно установить за неделю до Нового года. Если вы не планируете ставить дерево в день покупки, то оберните срез ствола влажным полотенцем и оставьте в прохладном месте. Застеленный балкон или лоджия отличное место для хранения новогодней елки.

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Что сделать перед установкой новогодней елки?

Перед установкой хорошенько встряхните дерево. Это позволит избавиться от мертвых иголок. Только не встряхивайте елку в квартире, потому что капельки воды и иголки разлетятся по комнате. Сделайте это на балконе, на лестничной площадке (не забудьте подмести пол) или на улице.

Прежде чем занести дерево в квартиру, отрежьте около 2 см от основания ствола. Дерево сможет получить через свежий разрез воду и простоит дольше. Если планируете поставить новогоднюю елку в обычную крестовину, без емкости для воды, то лучше снова обернуть основание влажной тряпкой и каждый день следить, чтобы она не высыхала.

Как установить елку, если нет крестовины или подставки?

Металлические и пластиковые крестовины для елок стоят от 150 гривен, а живые сборные елки продают уже вместе с креплением. Если не хотите переплачивать, то есть несколько способов, как установить новогоднюю елку:

Ведро с песком . Это самый простой и надежный способ. Елка не выпадет из ведра, не перевернется. Песок можно поливать водой — это поможет елке или сосне

. Это самый простой и надежный способ. Елка не выпадет из ведра, не перевернется. Песок можно поливать водой — это поможет елке или сосне Ведро с землей или глиной . Ствол елки не должен касаться самого дна

. Ствол елки не должен касаться самого дна Ведро и пластиковые бутылки с водой. Установите в ведро несколько 1,5-литровых бутылок, а посреди них закрепите новогоднюю елку. Если ствол дерева слишком толстый, то можно немного слить из бутылок воду

Что нужно сделать, чтобы живая елка простояла дольше?

Поливайте новогоднюю елку. В течение первой недели двухметровое дерево может пропустить через себя около 2 литров воды. Обычная вода — это все, что нужно вашему дереву. Смачивайте тряпку, которой вы обернули срез елки, или добавляйте воду в емкость.

Специалисты лесного хозяйства рекомендуют устанавливать елку в ведро с влажным песком. При таком уходе дерево чувствует намного комфортнее. Если такой возможности нет, то ни в коем случае не ставьте елку вблизи батареи. Сухой воздух способствует скорому выпадению иголок. Ежедневно опрыскивайте дерево теплой водой из пульверизатора.

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Фото: CNET