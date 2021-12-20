В Одессе девушка угнала яхту и чуть на разбила ее об волнолом

На «подвиги» подозреваемую подтолкнуло состояние наркотического опьянения. Свой поступок «пиратка» пояснила тем, что ей надо было добраться в Николаев.

В Патрульной полиции Одесской области сообщали, что сегодня на линию 102 поступило сообщение о похищении яхты у Одесского морского вокзала.

В Одессе угнали яхту

Заявитель рассказал, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство и обнаружил его отсутствие.

Патрульным пришлось обратиться за помощью к береговой охране. Совместные поиски вскоре привели к успеху. Яхту обнаружили стоящей у бетонного волнолома. Девушка не справилась с управлением и, по формулировке патрульных, совершила дорожно-транспортное происшествие.

Девушка, похитившая яхту, плыла в Николаев

«Пираткой» оказалась 25-летняя женщина, которая находится в розыске. И это не первое ее ДТП в этом году. Ее уже дважды штрафовали за вождение в нетрезвом виде.

На девушку составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали его следователям.

Отметим, что это довольно мягкое наказание за угон яхты. Ее действие больше подходят под статью 289 Криминального кодекса Украины: «Незаконное завладение транспортным средством».