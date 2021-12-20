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Коронавирус в Одесской области 20 декабря: за сутки – менее 100 новых случаев

Коронавирус в Одесской области 20 декабря: за сутки – менее 100 новых случаев

По состоянию на утро понедельника, 20 декабря 2021 года, в Одесской области отмечен рекордный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией – на 100 случаев меньше по сравнению с предыдущим днем. Однако учитывая, что накануне был праздничный день, радоваться, по всей видимости, еще рано. Да и коварный “Омикрон”, как известно, уже в Украине…

Коронавирус в Одесской области 20 декабря

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Итак, за минувшие сутки, 19 декабря, в Одесской области официально подтвердили всего 63 новых случая коронавирусной болезни тогда как днем ранее их было 163. Общее число зараженных в регионе на сегодня выросло до 237 350, информирует Минздрав Украины.

А вот случаев смерти от последствий COVID-19 в Одесской области хоть и не намного, но больше: за прошедшие сутки скончались 4 больных тогда как днем ранее таковых было 2 человека. А всего с начала пандемии коронавирус забрал 5 456 жизней жителей Одесчины.

А вот выздоровели от этой опасной болезни 668 больных за сутки против 202 днем ранее. Общее число выздоровевших от COVID-19 в Одесском регионе на сегодня составляет 212 672. Еще болеют 19 222 человека.

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Коронавирус в Украине 20 декабря

В Украине наблюдается аналогичная картина: своего рода “спад праздничного дня”. Так, по официальным данным, за прошедшие сутки, 19 декабря 2021 года, в стране было отмечено 2 536 новых подтвержденных случая COVID-19 (днем ранее их было 3 602).

Общее число зараженных COVID-19 в стране на сегодня – 3 610 687.

За сутки от последствий коронавирусной болезни в Украине умерли 157 больных против 176 сутками ранее. Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 93 262 больных.

При этом выздоровели 6 690 человек (днем ранее – 6 866). Всего с начала пандемии таковых в Украине 3 338 555 человек.

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Напомним, на утро воскресенья, 19 декабря 2021 года, в Одесской области отмечался сильный спад заболеваемости COVID-19.

Фото из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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