В Одессе выпустили 30-й трамвай “Одиссей” (видео)

Об этом рассказал в своем еженедельном видеообращении вице-мэр Дмитрий Жеман.

По словам Жемана, такого производственного масштаба не добился ни один украинский город.

Новый трамвай оборудован пандусом для заезда пассажиров на инвалидных колясках, визуальной информационной системой оповещения маршрута следования для пассажиров с проблемами слуха, а также звуковой информационной системой оповещения пассажиров с недостатками зрения.

Кроме того, новый вагон, как и предыдущий “Одиссей”, снабжен подсветкой лестницы в салоне, также здесь есть места для зарядки мобильных телефонов.

Но на этом одесские транспортники останавливаться не намерены.

“Наша конечная цель – сборка уже абсолютно новых вагонов”,

– добавил вице-мэр.

Кроме того, в следующем году “Одесгорэлектротранс”будет не только собирать вагоны “Одиссей” и “Одиссей MAX”, но и начнет модернизацию подвижного состава.

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Фото КП “Одесгорэлектротранс”