Ключевые моменты:

Ночью 27 апреля Украина была атакована 94 дронами, из них 74 уничтожены или подавлены ПВО.

Зафиксированы попадания 20 БпЛА в 15 локациях, а также падение обломков в 11 местах.

За сутки произошло 241 боевое столкновение, потери РФ составили 810 военных.

Атака дронов по Украине 27 апреля: результаты ПВО и последствия

Ночь на 27 апреля стала очередным испытанием для Украины. Российские войска атаковали страну 94 ударными беспилотниками, в том числе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 74 дрона различных типов на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на работу ПВО, зафиксированы попадания 20 ударных БпЛА в 15 локациях. Кроме того, обломки сбитых дронов упали еще в 11 местах.

Особенно тяжелой была ночь для Одессы. Город подвергся массированной атаке дронов: зафиксированы удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. Также сообщается об ударе по портовой инфраструктуре Большой Одессы. Поврежден энергетический объект на территории грузового терминала, возникли локальные возгорания.

Кроме того, под атакой оказалось торговое судно RAMCO под флагом Науру, которое двигалось по украинскому морскому коридору, сообщили в АМПУ. Судно получило незначительные повреждения, а возгорание на борту экипаж смог ликвидировать самостоятельно.

Ситуация на фронте сегодня: бои потери РФ

На фронте противник продолжает активные наступательные действия и на отдельных направлениях достигает тактических успехов. В частности, продвижение фиксируется на Славянском и Гуляйпольском направлениях, а также в районе Константиновки.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. На Константиновском направлении противник совершил 26 атак вблизи ряда населенных пунктов. На Покровском направлении украинские защитники остановили 55 штурмовых действий агрессора.

Общие потери российских войск за сутки составили 810 человек. Также украинские силы уничтожили четыре боевые бронированные машины, 26 артиллерийских систем, 1128 беспилотников и 128 единиц автомобильной техники.

Напомним, бойцы подразделения «Альфа» Службы безопасности Украины реализовали масштабную спецоперацию, нанеся сокрушительные удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Под прицелом оказались база Черноморского флота в Севастополе и аэродром «Бельбек».