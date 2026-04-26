Ключевые моменты:

  • Магнитные ловушки и бомбы с неба: новые тактики минирования, преодолеваемые нашими моряками.
  • Смертельный «сюрприз» на дне: почему даже сбитый над морем дрон остается угрозой.
  • Мины внутри шахедов: как россияне дистанционно минируют одесские порты.
  • Война роботов под водой: командир с позывным Ктулху о новых методах разминирования.
  • ВМС устраняют минную угрозу в Черном море с помощью роботизированных комплексов.

Командир подразделения противоминной борьбы с позывным Ктулху рассказал «Одесской жизни», как дроны Seafox ищут взрывчатку, почему в этом деле геймеры лучше обычных солдат и как выглядит смертельно опасная математика подводной войны.

Россияне используют новые способы минирования

– Учитывая успешное уничтожение вражеских кораблей, минирования с помощью российских судов теперь не происходит, – рассказывает Ктулху. – Враг же использует для этого воздух: бомбардировщики и БпЛА (шахеды). Поэтому, когда самолеты в море, растет также и минная опасность, прежде всего для зернового коридора. Они сбрасывают КАБы со специальным модулем, который позволяет эти бомбы бросать на большое расстояние, в то время как сами самолеты остаются на безопасном для поражения расстоянии.

Украинский военный в камуфляже на берегу Черного моря
Ктулху, командир подразделения ПМБ ВМС ВСУ

Шахеды россияне также успешно используют для минирования.

– Мины, которые располагаются внутри их БпЛА, реагируют на биомагнитное поле или акустические раздражители, – отмечает военнослужащий. – Такими шахедами может быть заминирована даже акватория порта.

БпЛА падает вместе с боевой частью (далее – БЧ) в море, ложится на дно и ждет, пока над ним не пройдет что-нибудь акустическое и боевая часть не сработает.

– К тому же БЧ имеет сверхпрочную капсулу, поэтому недостаточно подбить шахед, нужно попасть именно в мину.

Черное море сейчас самое опасное

К сожалению, наше море переполнено и современными минными угрозами, и историческими.

– Сейчас оно самое заминированное среди других, – констатирует Ктулху. – Чего в нем только нет: обломки шахедов, КАБов, ракет, мины времен Второй мировой войны, в том числе якорные, в целом тысячи опасных объектов.

Только подразделения противоминной борьбы (далее – ПМБ), работая на маршрутах зернового коридора и в акваториях портов, обезвредили сотни опасных предметов. Для разминирования более крупных территорий понадобятся годы и гораздо больше техники и людей, говорят военные.

Раньше тральщики – теперь и роботы

Современная война – роботизированная. Если говорить о разминировании, раньше это делали в большинстве своем с помощью водолазов и тральщиков, сейчас украинские ПМБ привлекают роботизированные системы.

– Это позволяет сберечь людей. Мы используем различные аппараты и комплексы, – отмечает офицер. – Один из основных наших помощников – автономный подводный аппарат Seafox, разработанный немецкой компанией Atlas Elektronik.

Військовослужбовці готують Seafox до роботи. Скриншот відео Управління комунікацій ВМС ЗС України
Военнослужащие готовят Seafox для работы. Скриншот видео Управления коммуникаций ВМС ВС Украины

– Он хорошо себя зарекомендовал, работает в радиусе до 1 км, это достаточно безопасное для экипажа расстояние. Находиться под водой способен до 2 часов, в зависимости от маршрута, погружается на глубину до 300 метров и развивает скорость до 6 узлов. Если раньше мы задействовали водолазов на всех этапах работы (для поиска, идентификации, обезвреживания и уничтожения объектов), то сейчас ее львиную долю выполняет техника.

По словам Ктулху, уничтожение минной угрозы происходит в несколько этапов. Первый тип дрона находит сонарами бокового обзора подозрительный предмет, затем туда запускают Seafox для распознавания.

– Мы на поверхности видим картинку в режиме реального времени и можем понять, что на дне: мина, обломок, камни или что-нибудь другое. Далее размышляем, как будем обезвреживать предмет. Например, если это мина с современным датчиком, это повышает уровень опасности, так что можем уничтожить объект роботизированной системой: подводим дрон, оставляем заряд и дистанционно подрываем.

Секунду двигаемся – три стоим: особенности работы разминировщиков моря

Подразделение противоминной борьбы, которым руководит Ктулху, – это водолазная команда, оператор дронов и другие члены экипажа.

– Работа, прежде всего, исследовательская, – говорит Ктулху. – Нарезать район на квадраты, методично, метр за метром, его отработать, опираясь в основном на данные разведки.

Работают разминировщики преимущественно днем, ведь даже в светлое время суток нельзя быть на 100 процентов уверенным в том, что все разминировали: предметы могут быть замаскированы. К тому же если человек работает много часов подряд, он банально устает.

– Мы всегда просматриваем отснятый материал, и делают это два человека, чтобы глаз не «замыливался». Хотя есть автоматизированные системы и программное обеспечение, которое может выполнять часть этой работы вместо человека, но техника также может ошибаться. А ошибки в нашей работе дорого стоят. Вода – очень агрессивная среда: давление, разный уровень прозрачности, температурный режим.

Ктулху объясняет: стоящий на мине датчик может использоваться как акустически, так и магнитно, вибрационно, поэтому на что именно он среагирует – вопрос.

– Так что первыми мы стараемся к объектам направлять дроны, а уже потом людей. Водолазы имеют снаряжение, сонар, взрывчатку, поэтому должны очень медленно и осторожно подходить. Водолаз возле объекта 1 секунду двигается – три секунды стоит на месте.

Да и дроновую опасность никто не отменял. Иногда приходится сворачивать работу во избежание встречи с вражеским БпЛА.

– Обследование одних и тех же участков мы проводим регулярно, ведь шторм, течение – и объекты перемещаются, особенно якорные мины.

Как готовят специалистов по поиску морских мин

– Поскольку мы работаем с новейшими системами, дронами, программным обеспечением, то самые ценные кадры для нас – мобилизованные, имеющие опыт работы с компьютерными системами и, как ни странно это звучит, – геймеры. И чем разнообразнее гражданский компьютерный опыт у оператора, тем лучше он работает. Это не о «стрелять-штурмовать», это о цифрах, алгоритмах, анализе. Такова, кстати, была и моя мотивация, – вспоминает Ктулху, – я не представлял себя в арте или пехоте, поэтому и выбрал то, чем занимаюсь сейчас.

У водолазов, конечно, другая подготовка. Здесь ключевым является крепкое здоровье, мотивация и соответствующий характер.

– Поэтому ждем гражданских: спортсменов и компьютерщиков.

