Магнитные ловушки и бомбы с неба: новые тактики минирования, преодолеваемые нашими моряками.

Смертельный «сюрприз» на дне: почему даже сбитый над морем дрон остается угрозой.

Мины внутри шахедов: как россияне дистанционно минируют одесские порты.

Война роботов под водой: командир с позывным Ктулху о новых методах разминирования.

ВМС устраняют минную угрозу в Черном море с помощью роботизированных комплексов.

Командир подразделения противоминной борьбы с позывным Ктулху рассказал «Одесской жизни», как дроны Seafox ищут взрывчатку, почему в этом деле геймеры лучше обычных солдат и как выглядит смертельно опасная математика подводной войны.

Россияне используют новые способы минирования

– Учитывая успешное уничтожение вражеских кораблей, минирования с помощью российских судов теперь не происходит, – рассказывает Ктулху. – Враг же использует для этого воздух: бомбардировщики и БпЛА (шахеды). Поэтому, когда самолеты в море, растет также и минная опасность, прежде всего для зернового коридора. Они сбрасывают КАБы со специальным модулем, который позволяет эти бомбы бросать на большое расстояние, в то время как сами самолеты остаются на безопасном для поражения расстоянии.

Шахеды россияне также успешно используют для минирования.

– Мины, которые располагаются внутри их БпЛА, реагируют на биомагнитное поле или акустические раздражители, – отмечает военнослужащий. – Такими шахедами может быть заминирована даже акватория порта.

БпЛА падает вместе с боевой частью (далее – БЧ) в море, ложится на дно и ждет, пока над ним не пройдет что-нибудь акустическое и боевая часть не сработает.

– К тому же БЧ имеет сверхпрочную капсулу, поэтому недостаточно подбить шахед, нужно попасть именно в мину.

Черное море сейчас самое опасное

К сожалению, наше море переполнено и современными минными угрозами, и историческими.

– Сейчас оно самое заминированное среди других, – констатирует Ктулху. – Чего в нем только нет: обломки шахедов, КАБов, ракет, мины времен Второй мировой войны, в том числе якорные, в целом тысячи опасных объектов.

Только подразделения противоминной борьбы (далее – ПМБ), работая на маршрутах зернового коридора и в акваториях портов, обезвредили сотни опасных предметов. Для разминирования более крупных территорий понадобятся годы и гораздо больше техники и людей, говорят военные.

Раньше тральщики – теперь и роботы

Современная война – роботизированная. Если говорить о разминировании, раньше это делали в большинстве своем с помощью водолазов и тральщиков, сейчас украинские ПМБ привлекают роботизированные системы.

– Это позволяет сберечь людей. Мы используем различные аппараты и комплексы, – отмечает офицер. – Один из основных наших помощников – автономный подводный аппарат Seafox, разработанный немецкой компанией Atlas Elektronik.

– Он хорошо себя зарекомендовал, работает в радиусе до 1 км, это достаточно безопасное для экипажа расстояние. Находиться под водой способен до 2 часов, в зависимости от маршрута, погружается на глубину до 300 метров и развивает скорость до 6 узлов. Если раньше мы задействовали водолазов на всех этапах работы (для поиска, идентификации, обезвреживания и уничтожения объектов), то сейчас ее львиную долю выполняет техника.

По словам Ктулху, уничтожение минной угрозы происходит в несколько этапов. Первый тип дрона находит сонарами бокового обзора подозрительный предмет, затем туда запускают Seafox для распознавания.

– Мы на поверхности видим картинку в режиме реального времени и можем понять, что на дне: мина, обломок, камни или что-нибудь другое. Далее размышляем, как будем обезвреживать предмет. Например, если это мина с современным датчиком, это повышает уровень опасности, так что можем уничтожить объект роботизированной системой: подводим дрон, оставляем заряд и дистанционно подрываем.

Секунду двигаемся – три стоим: особенности работы разминировщиков моря

Подразделение противоминной борьбы, которым руководит Ктулху, – это водолазная команда, оператор дронов и другие члены экипажа.

– Работа, прежде всего, исследовательская, – говорит Ктулху. – Нарезать район на квадраты, методично, метр за метром, его отработать, опираясь в основном на данные разведки.

Работают разминировщики преимущественно днем, ведь даже в светлое время суток нельзя быть на 100 процентов уверенным в том, что все разминировали: предметы могут быть замаскированы. К тому же если человек работает много часов подряд, он банально устает.

– Мы всегда просматриваем отснятый материал, и делают это два человека, чтобы глаз не «замыливался». Хотя есть автоматизированные системы и программное обеспечение, которое может выполнять часть этой работы вместо человека, но техника также может ошибаться. А ошибки в нашей работе дорого стоят. Вода – очень агрессивная среда: давление, разный уровень прозрачности, температурный режим.

Ктулху объясняет: стоящий на мине датчик может использоваться как акустически, так и магнитно, вибрационно, поэтому на что именно он среагирует – вопрос.

– Так что первыми мы стараемся к объектам направлять дроны, а уже потом людей. Водолазы имеют снаряжение, сонар, взрывчатку, поэтому должны очень медленно и осторожно подходить. Водолаз возле объекта 1 секунду двигается – три секунды стоит на месте.

Да и дроновую опасность никто не отменял. Иногда приходится сворачивать работу во избежание встречи с вражеским БпЛА.

– Обследование одних и тех же участков мы проводим регулярно, ведь шторм, течение – и объекты перемещаются, особенно якорные мины.

Как готовят специалистов по поиску морских мин

– Поскольку мы работаем с новейшими системами, дронами, программным обеспечением, то самые ценные кадры для нас – мобилизованные, имеющие опыт работы с компьютерными системами и, как ни странно это звучит, – геймеры. И чем разнообразнее гражданский компьютерный опыт у оператора, тем лучше он работает. Это не о «стрелять-штурмовать», это о цифрах, алгоритмах, анализе. Такова, кстати, была и моя мотивация, – вспоминает Ктулху, – я не представлял себя в арте или пехоте, поэтому и выбрал то, чем занимаюсь сейчас.

У водолазов, конечно, другая подготовка. Здесь ключевым является крепкое здоровье, мотивация и соответствующий характер.

– Поэтому ждем гражданских: спортсменов и компьютерщиков.

