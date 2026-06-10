Ключевые моменты:

В Одессе открылась выставка «Музей Украинской Победы: Смыслы», которая до этого два года путешествовала по миру

Центральным экспонатом стал рояль из разрушенного отеля «Одесса» в морском порту

В экспозиции представлены 3D-модели повреждённых памятников, видеоарт и артефакты войны из разных областей Украины

Музей ВМС Украины планирует расширять коллекцию экспонатов, связанных с войной и историей украинского флота

Выставку «Музей Украинской Победы: Смыслы» воплотила в жизнь команда ОО «Пикселизированные Реальности». Помните, они когда-то оцифровывали Дюка, Дерибаса и другие наши памятники. Яна Бойцова, куратор проекта, рассказывает, что идея родилась ещё в 2022 году из одного простого вопроса: что мы сохраним? Именно тогда благодаря поддержке Goethe-Institut в Украине было проведено обучение для фотографов о том, как правильно снимать объекты, которые должны стать экспонатами музея.

— Мы слишком быстро теряем материальную связь с тем, что для нас важно, с местами, связанными с личными воспоминаниями. Место, где впервые поцеловался, место, где остался с друзьями до утра, место, куда водил ребёнка к морю. Все эти вещи окружают нас, и мы словно сначала не замечаем, когда они исчезают. Война очень сильно ускорила процесс трансформации наследия, особенно в Одессе. Мы стараемся своей работой зафиксировать это состояние, чтобы в будущем иметь возможность переосмыслить его вместе как общество, — говорит Яна Бойцова.

Два года подряд выставка путешествовала по миру и рассказывала о войне в Украине зрителям в Европе, Америке и Японии. И вот, наконец, она приехала в Одессу. На стенах — 11 документальных 3D-работ, видеоарт и интерактивные инсталляции. Это артефакты не только из Одессы. Например, троллейбус-водовоз из Николаева, а также автомобиль, сгоревший во время уличных боёв на окраинах Харькова в 2022 году. Также посетители увидят разрушенные дома Одессы и стену из Бородянки, на которой Бэнкси создал своё знаменитое граффити.

В центре — белый рояль из атриума отеля «Одесса» в морском порту. Его ножки, кажется, едва держатся, а на крышке остались следы российской атаки. Он уже никогда не будет звучать как прежде, но именно поэтому каждая его нота звучит ещё громче.

Историк и военнослужащий ВМС Украины Александр Бабич рассказал, что музей планирует дальнейшее развитие. Его сотрудники сейчас собирают артефакты, которые довольно быстро исчезают на освобождённых территориях, модернизируют экспозицию, собирают информацию о героях войны и чтят память погибших.

И мы надеемся, что после победы увидим здесь немало экспонатов, которые будут напоминать о подвигах наших моряков. Например, поднятые со дна моря предметы с крейсера «Москва», который отправился по известному адресу.

Выставка «Музей Украинской Победы: Смыслы» продлится с 6 июня по 25 июля 2026 года.

Адрес: Пироговская, 2/4, в здании Музея Дома офицеров ВМС Украины.

Дни работы: среда, четверг с 14:00 до 17:00.

По субботам — с 10:00 до 17:00.

Также каждую субботу в 15:00 проводятся бесплатные экскурсии.

Посещение по предварительной записи на сайте проекта.

Также в пространстве будут проходить встречи с художниками, о которых сообщат на сайте и в социальных сетях проекта.

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