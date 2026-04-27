Бойцы «Альфы» уничтожили три вражеских корабля и самолет МиГ-31, а также ряд стратегических объектов ПВО и разведки.

Операция системно разрушает способность оккупантов прикрывать свои силы и планировать дальнейшие атаки.

Работа по методичному уничтожению военной инфраструктуры агрессора будет продолжена.

По данным пресс-службы СБУ, выполняя задачи Верховного Главнокомандующего, спецназовцы нанесли серию ударов беспилотниками по критически важным целям оккупантов. Благодаря профессиональным действиям спецназовцев успешно поражены:

военно-морские цели: большие десантные корабли «Ямал» и «Фильченков», а также корабль-разведчик «Иван Хурс»;

авиация и инфраструктура: самолет МиГ-31 на аэродроме «Бельбек» и технико-эксплуатационная часть этого же объекта;

объекты ПВО и разведки: учебный центр «Лукомка», штаб радиотехнической разведки сил ПВО и РЛС МР-10М1 «Мыс-М1».

Как подчеркнул Врио главы СБУ Евгений Хмара, каждая подобная операция имеет четкую стратегическую логику. Уничтожая флот, авиацию и средства разведки, Украина лишает врага возможности контролировать пространство и планировать новые удары.

«Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против нашего государства», – отметил Евгений Хмара.

Отметим, что это уже не первый успех «Альфы» на крымском направлении: только 18 апреля спецназовцы СБУ поразили сразу три военных корабля врага на временно оккупированной территории полуострова.

