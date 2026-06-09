Ключевые моменты:

Дети жалуются на холодную и невкусную еду

Часть блюд школьники оставляют нетронутыми

Родители массово обсуждают проблему в соцсетях

Дети в Одессе отказываются есть школьные обеды

В Одессе снова заговорили о качестве школьного питания. В соцсетях родители школьников до самого конца учебного года публиковали фото блюд, которые дети отказываются есть, и жаловались на холодные обеды и плохое качество еды.

Об этом говорится в журналистском расследовании «Одесской жизни».

Журналисты «Одесской жизни» вместе с родителями решили проверить ситуацию в нескольких школах города. Во время эксперимента ученики фотографировали свои завтраки и обеды, а их родители отправляли фото в редакцию.

На снимках — холодные блины с творогом, гречка с застывшим жиром, размокшие гарниры и салаты, к которым почти не притрагивались. Часть школьников после нескольких ложек просто отодвигала тарелки. Один из детей в сообщении родителям коротко описал свой обед словами: «Мама, я не смог это есть».

Журналисты также зафиксировали большое количество почти нетронутых порций после окончания уроков. Родители объясняют: проблема не только в новых нормах «здорового питания», но и в том, что блюда часто выглядят и на вкус кажутся неаппетитными.

Более подробно в расследовании также говорится о компаниях, которые годами поставляют питание в школы Одессы, огромных состояниях их владельцев, тендерах без конкуренции, уголовных производствах и миллиардных контрактах в сфере школьного питания.

Ссылка на полный текст расследования: Миллиарды на школьных обедах: одесская монополия, уголовные дела и элитная недвижимость

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