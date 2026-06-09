Ключевые моменты:

Пятеро выпускников Долинского лицея выбрали профессии, связанные со службой Украине — ВСУ и ГСЧС

Одна из выпускниц планирует стать военным психологом и поступать в Военный институт КНУ имени Шевченко

Более 50 учеников лицея получили награды за победы в олимпиадах и конкурсах — это почти каждый третий школьник

В школе фиксируют резкое сокращение количества детей: в этом году четвертый класс окончили всего восемь учеников, а в первый могут пойти лишь шестеро

Журналистка «Одесской жизни» Антонина Бондарева побывала на празднике последнего звонка в Долинском лицее Ренийской громады, пообщалась с учителями, родителями и выпускниками. За торжественными речами и цветами здесь особенно ощущалось, как война и демографические изменения влияют на выбор молодежи и будущее сельских школ Одесской области.

Три выпускника — в ВСУ, два — в ГСЧС

В этом году родную школу покинули 18 юношей и девушек. Как рассказала классный руководитель Лариса Лесных, шестеро из них планируют учиться за границей.

— Однако большинство выпускников выбрали украинские вузы, — говорит Лариса Петровна. — Двое парней мечтают стать спасателями и служить в ГСЧС, ещё один юноша видит себя профессиональным военным. Впечатляет и то, что путь защитниц выбрали две девушки.

Одна из них, Дарья Сали, поделилась своими планами:

— Я уже взяла направление в Военный институт Киевского национального университета имени Шевченко. Выбрала специальность «социология» — хочу стать военным психологом. Уверена, что таких специалистов сейчас критически не хватает родной Украине, и я хочу быть полезной.

Каждый третий ученик — с дипломом

Праздник последнего звонка превратился в настоящий звездопад наград. Грамоты и дипломы получили все, кто защищал честь лицея на предметных олимпиадах, интеллектуальных турнирах и творческих конкурсах.

— Наши талантливые дети в этом году покорили сразу 37 различных олимпиад и конкурсов, — рассказала директор лицея Марианна Черня. — В течение года мы заполняли огромную таблицу, фиксируя каждую маленькую и большую победу, подсчитывая баллы. Это была напряжённая, но красивая борьба, по итогам которой мы определили лучших из лучших в 12 номинациях.

Взрыв эмоций и громкие аплодисменты вызвал круг почета, который сделали более пятидесяти награжденных детей — а это, между прочим, каждый третий ученик школы. Под искренние овации присутствующих они шли, держа свои дипломы, как настоящие герои дня.

— В этом сложном году наша школа была на «дистанционке» всего неделю. Мы сделали всё, чтобы дети учились «глаза в глаза», в классах, а не через экраны мониторов, и это дало результат, — отметила Марианна Дмитриевна.

Тихая боль, которая не проходит

Однако сквозь радость прорывается и тихая боль, которая сегодня тревожит каждого учителя и родителя — демографическая ситуация неуклонно ухудшается. Если девятый класс лицея окончили 18 учеников, то четвертый — всего восемь. А осенью в первый класс пойдут в лучшем случае только шесть малышей.

Эта тревожная тенденция охватила как Ренийскую громаду, так и страну в целом. Именно поэтому образование ждут неизбежные и болезненные трансформации.

Ранее мы писали, нужен ли выпускной во время войны: что говорят семьи из Одесской области.

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