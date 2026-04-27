Ключевые моменты:

В результате атаки пострадали 13 человек, среди них двое детей.

Повреждены жилые дома, гостиница и гражданская инфраструктура в нескольких районах.

Более 250 спасателей и коммунальщиков работали на местах всю ночь.

Обстрел Одессы: что известно на утро 27 апреля

Ночь на 27 апреля стала тяжелым испытанием для Одессы. Враг осуществил массированную атаку ударными дронами по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры в разных частях города.

По предварительной информации городской военной администрации, пострадали 13 человек. За медицинской помощью обратились 10 жителей, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Приморском районе. Там повреждены жилые дома, гостиница и объекты в центральной части города. Именно здесь получили ранения большинство пострадавших, включая детей.

Также под удар попали Хаджибейский и Киевский районы. В этих районах зафиксированы попадания в многоквартирные дома, частный сектор и транспортные средства.

На местах работали более 250 сотрудников экстренных служб и коммунальных предприятий. Они ликвидировали последствия обстрелов, помогали пострадавшим и оценивали масштабы разрушений.

Жителям поврежденных домов предоставляется помощь, а также консультации по вопросам получения компенсаций за разрушенное имущество.

В ночь 26 апреля 2026 года враг в очередной раз терроризировал Одесскую область ударными беспилотниками. Атака нанесла ущерб портовым объектам и жилому сектору, есть один пострадавший.