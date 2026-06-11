Ключевые моменты:

Ветеран Григорий Бардовский воевал на нескольких направлениях и дважды был ранен

После лечения столкнулся с длительным оформлением инвалидности в Одессе

Из-за бюрократических процедур месяц был вынужден ходить по медицинским кабинетам на костылях

По его мнению, государство недостаточно использует боевой опыт ветеранов для подготовки военнослужащих

Вопрос поддержки ветеранов сегодня является одним из ключевых вызовов для Украины. Согласно государственной ветеранской политике и программам, которые реализует Министерство по делам ветеранов Украины, военнослужащие после возвращения с фронта должны получать комплексное сопровождение — от медицинской помощи и реабилитации до социальной адаптации и трудоустройства.

В то же время истории самих ветеранов свидетельствуют, что на практике этот путь нередко сопровождается бюрократическими трудностями. Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко пообщалась с ветераном Григорием Бардовским, который прошёл бои под Северодонецком и на Херсонщине, лечение после тяжёлых ранений и процедуру оформления инвалидности в Одессе. Его опыт позволяет увидеть, как работает система поддержки защитников не на бумаге, а в реальной жизни.

Фермер, ставший военным

Григорий Бардовский до войны имел мирную и очень распространённую в Украине профессию — был фермером. Его больше заботили вопросы выбора культур, организации севооборота, своевременного сбора урожая и его реализации. Именно такой он видел свою дальнейшую жизнь, связанную исключительно с работой на земле.

Война внесла свои коррективы в мирную жизнь. После мобилизации в Киевской области Григорий сначала находился на Херсонском направлении. Затем, вернувшись с фронта, получил небольшой перерыв. Он ждал, пока подрастут сын и дочь, но знал, что обязательно вернётся в армию. Когда детям исполнилось по пять лет, подписал контракт и оказался на должности водителя в одной из частей в Донецкой области.

За время службы дослужился до старшины роты. Воевал в Луганской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях. Получил ранение во время обороны Северодонецка, второе — на Херсонщине.

— Как старшина роты, я должен был выставлять людей на позиции и контролировать ситуацию, — рассказывает Григорий. — Однажды никак не удавалось забрать раненого побратима. Никто не хотел идти за ним. Тогда ещё с тремя ребятами мы всё-таки отправились на подконтрольную врагу территорию и доставили раненого к точке эвакуации. Его забрали, а я тогда получил тяжёлое ранение ноги.

На костылях по кругу

Лечиться Григорию пришлось сначала месяц в Киеве, а затем целый год во Львове. На собственном опыте он узнал, как работает аппарат Илизарова. Это металлическая конструкция на винтах, которая крепится к кости и постепенно помогает удлинить её.

Своим лечением во Львове Григорий остался полностью доволен. А вот оформление группы инвалидности в Одессе стало совсем другой историей.

— Около месяца был вынужден ходить по кабинетам 6-й поликлиники в Одессе, — продолжает Григорий. — Из одного кабинета в другой, и так по кругу. Учитывая, что я был на костылях, лёгкой прогулкой это не назовёшь. Почему так происходит, почему нет чёткой системы работы с ветеранами? Думаю, ни у меня, ни у других ветеранов ответов на эти вопросы нет. Окончательное заключение по оформлению второй группы инвалидности в городской клинической больнице №11 я получил уже быстро, но этому предшествовал целый месяц тяжёлых походов.

И мнение Григория не является исключением: многие ветераны жалуются на волокиту и лишнюю бюрократию при оформлении инвалидности. Новая система, которая должна была упростить этот процесс, на практике остаётся зависимой от каждого врача, к которому обращается ветеран. Это существенно увеличивает реальные сроки оценки состояния человека и оформления группы инвалидности.

Что дальше? Конечно, армия!

На вопрос о дальнейших планах Григорий Бардовский уверенно отвечает, что при первой возможности вернётся в армию. Если это окажется невозможным, придётся искать работу в гражданской жизни. Но и здесь он видит серьёзную проблему.

— Почему-то бывших военных не используют максимально эффективно с учётом их боевого опыта. Например, не привлекают в качестве инструкторов для подготовки мобилизованных. Многие ветераны работают охранниками или курьерами. Неужели это то, чем мы должны заниматься? Я считаю, что ветераны должны передавать свой уникальный опыт. Но этого не происходит. Система привлечения людей с военным опытом для реальной помощи армии до сих пор не построена. Хотя в стране, которая воюет, её должны были создать уже давно.

Напомним, что ветеранка проверила «бесплатную» стоматологию в Одессе — пришлось ли платить за лечение зубов?

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