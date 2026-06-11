Ключевые моменты:
- Ветеран Григорий Бардовский воевал на нескольких направлениях и дважды был ранен
- После лечения столкнулся с длительным оформлением инвалидности в Одессе
- Из-за бюрократических процедур месяц был вынужден ходить по медицинским кабинетам на костылях
- По его мнению, государство недостаточно использует боевой опыт ветеранов для подготовки военнослужащих
Вопрос поддержки ветеранов сегодня является одним из ключевых вызовов для Украины. Согласно государственной ветеранской политике и программам, которые реализует Министерство по делам ветеранов Украины, военнослужащие после возвращения с фронта должны получать комплексное сопровождение — от медицинской помощи и реабилитации до социальной адаптации и трудоустройства.
В то же время истории самих ветеранов свидетельствуют, что на практике этот путь нередко сопровождается бюрократическими трудностями. Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко пообщалась с ветераном Григорием Бардовским, который прошёл бои под Северодонецком и на Херсонщине, лечение после тяжёлых ранений и процедуру оформления инвалидности в Одессе. Его опыт позволяет увидеть, как работает система поддержки защитников не на бумаге, а в реальной жизни.
Фермер, ставший военным
Григорий Бардовский до войны имел мирную и очень распространённую в Украине профессию — был фермером. Его больше заботили вопросы выбора культур, организации севооборота, своевременного сбора урожая и его реализации. Именно такой он видел свою дальнейшую жизнь, связанную исключительно с работой на земле.
Война внесла свои коррективы в мирную жизнь. После мобилизации в Киевской области Григорий сначала находился на Херсонском направлении. Затем, вернувшись с фронта, получил небольшой перерыв. Он ждал, пока подрастут сын и дочь, но знал, что обязательно вернётся в армию. Когда детям исполнилось по пять лет, подписал контракт и оказался на должности водителя в одной из частей в Донецкой области.
За время службы дослужился до старшины роты. Воевал в Луганской, Херсонской, Донецкой и Харьковской областях. Получил ранение во время обороны Северодонецка, второе — на Херсонщине.
— Как старшина роты, я должен был выставлять людей на позиции и контролировать ситуацию, — рассказывает Григорий. — Однажды никак не удавалось забрать раненого побратима. Никто не хотел идти за ним. Тогда ещё с тремя ребятами мы всё-таки отправились на подконтрольную врагу территорию и доставили раненого к точке эвакуации. Его забрали, а я тогда получил тяжёлое ранение ноги.
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На костылях по кругу
Лечиться Григорию пришлось сначала месяц в Киеве, а затем целый год во Львове. На собственном опыте он узнал, как работает аппарат Илизарова. Это металлическая конструкция на винтах, которая крепится к кости и постепенно помогает удлинить её.
Своим лечением во Львове Григорий остался полностью доволен. А вот оформление группы инвалидности в Одессе стало совсем другой историей.
— Около месяца был вынужден ходить по кабинетам 6-й поликлиники в Одессе, — продолжает Григорий. — Из одного кабинета в другой, и так по кругу. Учитывая, что я был на костылях, лёгкой прогулкой это не назовёшь. Почему так происходит, почему нет чёткой системы работы с ветеранами? Думаю, ни у меня, ни у других ветеранов ответов на эти вопросы нет. Окончательное заключение по оформлению второй группы инвалидности в городской клинической больнице №11 я получил уже быстро, но этому предшествовал целый месяц тяжёлых походов.
И мнение Григория не является исключением: многие ветераны жалуются на волокиту и лишнюю бюрократию при оформлении инвалидности. Новая система, которая должна была упростить этот процесс, на практике остаётся зависимой от каждого врача, к которому обращается ветеран. Это существенно увеличивает реальные сроки оценки состояния человека и оформления группы инвалидности.
Что дальше? Конечно, армия!
На вопрос о дальнейших планах Григорий Бардовский уверенно отвечает, что при первой возможности вернётся в армию. Если это окажется невозможным, придётся искать работу в гражданской жизни. Но и здесь он видит серьёзную проблему.
— Почему-то бывших военных не используют максимально эффективно с учётом их боевого опыта. Например, не привлекают в качестве инструкторов для подготовки мобилизованных. Многие ветераны работают охранниками или курьерами. Неужели это то, чем мы должны заниматься? Я считаю, что ветераны должны передавать свой уникальный опыт. Но этого не происходит. Система привлечения людей с военным опытом для реальной помощи армии до сих пор не построена. Хотя в стране, которая воюет, её должны были создать уже давно.
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