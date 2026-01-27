Ключевые моменты:

Россия нанесла удар беспилотникам по Одессе в ночь на 27 января.

Пострадали 22 человека, из них 14 — легкие травмы.

Повреждены многоквартирные дома, частные дома, церковь в центре, детский сад.

В Хаджибейском районе частично разрушен жилой дом.

Экстренные службы работают с ночи, развернуты штабы.

Враг атаковал инфраструктуру Одессы

Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками в ночь на 27 января. По информации Председателя Одесской МВА Сергея Лысака, сейчас известно о 22 пострадавших, среди них 14 — легкой степени тяжести. Он подчеркнул, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Ведь в результате повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частные дома. В результате попаданий возникли масштабные пожары. Также повреждено здание церкви в центре города и детский сад.

Сергей Лысак отметил, что самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе. Ведь там разрушена часть жилого дома. Предварительно под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту.

Все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Также развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации.