Ключевые моменты:

В Одессе заметили роскошный британский внедорожник Rolls-Royce Cullinan с «счастливыми» номерными знаками — 7777.

Стоимость такой модели на авторынке превышает полмиллиона евро, что делает её одним из самых дорогих автомобилей, зарегистрированных в Украине.

Статусный автомобиль передвигался по Одессе не с водителем, а на эвакуаторе.

В Одессе заметили роскошный Rolls-Royce

Одесситы увидели на улицах города очередного представителя британского люкс-класса среди автомобилей — белый внедорожник Rolls-Royce Cullinan.

На этот раз автомобиль, ставший новым инфоповодом в соцсетях, передвигался по улицам города не самостоятельно, а погруженный на эвакуатор.

Специалисты говорят, что стоимость этого Rolls-Royce в Украине превышает 500 тысяч евро, а по неофициальным данным в нашей стране зарегистрировано не более сорока таких авто.

Особенностью именно этого Rolls-Royce в Одессе стали также «счастливые» номерные знаки. Комбинация из четырёх семёрок не только эффектно выглядит для других участников движения, но и добавляет автомобилю дополнительной стоимости в несколько десятков тысяч гривен.

В условиях военного положения такая показательная и открытая роскошь явно контрастирует с условиями, в которых вынуждены жить большинство граждан. Поэтому полярные реакции на подобные инфоповоды вполне обоснованы: кто-то по-доброму усмехается над судьбой, выбирающей себе «баловней», а кому-то совсем не до шуток.

Раньше мы рассказывали, что Одесская область заняла 3-е место по уплате налогов за элитные автомобили.

Читайте также: